Светлин Русев и Михаел Халаш срещат Сибелиус и Бетовен в зала „България“
Българският цигулар се завръща на сцената на Софийската филхармония под палката на диригента с 20-годишна история във Виенската държавна операСветлин...
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Българският цигулар се завръща на сцената на Софийската филхармония под палката на диригента с 20-годишна история във Виенската държавна операСветлин...
Тайната история на най-изпълняваната пиеса на всички времена
Благодари му публично във фейсбук
Глухотата на музиканта може да е била вследствие на отравяне с олово
Спектакълът се посвещава на 200-годишнината от първото изпълнение на творбата и 100 г. от рождението на Борис Христов Единствената опера на Лудвиг ва...