Вежди с уникален подарък за Лили. Тя му изпрати сърца

Уникален подарък направи бившият председател на НС и ексминистър на културата Вежди Рашидов на най-голямата звезда на родната естрада Лили Иванова. Примата сама се похвали във фейсбук. Оказа се, че големият български скулптор и художник й е подарил пластика на великия композитор Лудвиг ван Бетовен, пред когото Лили се прекланя и боготвори. Примата отговори на Вежди с куп алени сърца.

Ето какво написа Лили в социалната мрежа

Благодаря на големия български скулптор и художник - г-н Вежди Рашидов за уважението и прекрасния подарък - пластика на композитора Лудвиг ван Бетовен! Здраве, щастие и много успехи!

С цялото си уважение,

Лили Иванова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com