Лили Иванова влезе в турския Стани богат!

Сензационна поява на знаковата фигура в родната музика при съседите.

Легендата на българската естрада Лили Иванова изненадващо се появи в турското издание на популярния формат „Стани богат“. Певицата не участва лично в шоуто, а стана част от въпрос за 30 000 турски лири (около 1230 лева), който се оказа препъникамък за една от претендентките.

Въпросът към младата участничка бе: „Кой от най-известните певци в България изпълнява песента „Реквием“?“

На екран прозвуча архивен запис от емблематичното изпълнение на Лили Иванова от 1968 г. Възможните отговори бяха:

а) Лили Иванова

б) Фейруз

в) Лайза Минели

г) Далида

Въпреки подсказката, състезателката не успя да разпознае гласа на българската прима. Дори жокерът „Обади се на приятел“ не донесе правилния отговор. Притисната от времето, тя избра варианта „Далида“ и напусна играта.

„Реквием“ е първата песен по музика на композитора Александър Йосифов, включена в репертоара на Лили Иванова. През 1968 г. тя е записана както на български, така и на турски език, а две години по-късно ѝ носи Трета награда на Фестивала за естрадни песни в Рио де Жанейро. През 2014 г. песента отново влиза в албума „Поетът“.

