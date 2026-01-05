Свят

Край! Орбан обяви съдбовно решение за Украйна

Унгария очаква военният конфликт да бъде разрешен и западните антируски санкции да бъдат отменени

05 яну 26 | 17:06
Премиерът на Унгария Виктор Орбан обяви на пресконференция в Будапеща, че страната няма да финансира Украйна през 2026 г., нито ще подкрепя заеми от Европейския съюз за тези цели.

"Унгария очаква конфликтът в Украйна да бъде разрешен и западните антируски санкции да бъдат отменени", посочи той.

По думите на премиера Унгария ще продължи да се противопоставя на плановете на Европейския съюз да забрани енергийните доставки от Русия през тази година.

"Европейският съюз възнамерява да спре използването на руски петрол и газ до края на 2027 г. Смятаме, че това нарушава споразуменията на ЕС. Ще използваме всички възможни правни механизми, за да предотвратим това", коментира Орбан, цитиран от "Фокус".

