Погнаха бившия унгарски външен министър за връзки с Русия
Петер Мадяр обеща да огласи всички законно достъпни данни след първите заключения на властите
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Петер Мадяр обеща да огласи всички законно достъпни данни след първите заключения на властите
Черният екран по държавната телевизия стана символ на обещанието да се сложи край на пропагандната машина от ерата на Орбан
Новото правителство твърди, че бившият премиер е оставил дефицит, който може да мине 8% от БВП
Той няма на може отново да се кандидатира отново за поста министър-председател
ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната системата на общините
Видео, публикувано в профила му във Facebook
Обяви ключово решение
Отиващият си премиер не избяга от отговорност за поражението на изборите в страната му
Орбан вече не може да защитава Белград, идва време за натиск
Разкри защо е пратил Джей Ди Ванс в Унгария, а не е отишъл лично
Кирил Дмитриев преди това нарече Орбан „един от малкото гласове на мъдростта и здравия разум в Европа“
Който с Москва се е заиграл, рано или късно хаир не е видял, каза политикът
Виктор Орбан и неговата "Фидес" губят парламентарните избори в Унгария. Това показват данните на унгарската избирателна комисия при 98,42% преброени б...
Отиващият си министър-председател на Унгария поздрави Петер Мадяр
В секцията на опозиционния лидер бе отчената най-високата активност в Унгария
Опозицията печели изборите с над 55 на сто
Опозицията говори за исторически избор и рекордна активност
Премиерът гласува в Будапеща, опозицията също обяви увереност за победа
ФИДЕС срещу ТИСА в ключов вот за 199-местния парламент и посоката на страната
Очаквам с нетърпение да се видя с моя добър приятел Виктор, каза вицепрезидентът на САЩ