След падането на Орбан: Вучич загуби най-силния си покровител в ЕС

Сръбският президент Александър Вучич е изправен пред сериозна политическа промяна, след като загуби един от най-силните си съюзници в рамките на Европейския съюз. Това заяви докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула след парламентарните избори в Унгария.

По думите му резултатът от вота на 12 април отслабва позициите на Белград в европейските институции. Изказването му идва на фона на нарастващо напрежение около политиката на Сърбия.

„Вучич загуби най-силния си покровител“

„За Сърбия под ръководството на Вучич, Унгария на Орбан беше членката на Европейския съюз, която систематично защитаваше всички разрушителни политики на Белград и предотвратяваше санкционирането на белградския режим в европейските институции“, заяви Тонино Пицула пред хърватското национално радио.

По думите му именно тази подкрепа е позволявала на сръбските власти да избягват по-сериозен натиск от страна на Брюксел.

„Таблоидите показват страха“

Пицула посочи, че реакцията в Сърбия ясно показва притесненията на управляващите. „Притесненията на режима на Вучич се изразяват най-добре от страниците на таблоидите, които са лицето на режима и са под негов контрол“, коментира той.

„В днешно време те се опитват много усилено да обяснят как унгарският сценарий не може да се повтори в Сърбия“, добави евродепутатът.

„Интересът към ЕС е само заради парите“

Според Пицула сръбското ръководство не е реално ангажирано с европейската интеграция. „Вучич донякъде протоколно се преструва, че има интерес, единствено заради парите, които през цялото време му постъпват от Брюксел, независимо какво прави“, заяви той.

Той допълни, че подобна позиция се наблюдава и при Милорад Додик, като и двамата не проявяват истинска воля за присъединяване към ЕС.

„Нужна е промяна в политиката на ЕС“

Пицула призова за по-твърд подход от страна на Брюксел. „Има всички основания най-накрая да се промени не само наративът на Европейския съюз към Сърбия на Вучич, но и това, което е много по-важно - политиката“, подчерта той.

„Единственият език, който той разбира, е езикът на финансовия натиск. Той не се интересува от затваряне на преговорните глави, а от спиране на финансовото кранче“, заяви евродепутатът.

Урокът от Унгария

По отношение на изборите в Унгария Пицула отбеляза, че резултатът е следствие от натрупано обществено недоволство. „Критична маса от гражданско недоволство и ясна алтернатива на тиранията на Орбан доведоха до този резултат“, посочи той.

„Този път дори целият каталог от обвинения срещу Брюксел, подривната дейност на опозицията и разчитането на система, създадена да бъде почти несменяема, не бяха достатъчни. В сблъсък с електората той получи посланието на народа: не може повече така“, добави Пицула.

Според него унгарските избиратели ясно са показали, че отхвърлят модела на управление, свързан с корупция, икономически проблеми и изолация в рамките на Европейския съюз.

