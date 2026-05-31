Демерджиев връща у нас ключов свидетел по аферата "Петрохан"

Ключовият свидетел по аферата "Петрохан", която взе 6 живота, един от които на дете, може да бъде върнат от Мексико в България, за да даде още показания. Това стана ясно от интервю на МВР-шефа Иван Демерджиев за бТВ.

"Искаме отново да стигнем до ключовите свидетели, да работи следствието с тях и да бъдат събрани всички възможни парчета, защото вече мина много време. Колкото и да се стараем, няма как да сглобим изцяло пъзела, но се стремим да го направим възможно най-пълно", допълни Демерджиев.

Новите данни за аферата "Петрохан"

"Правя всичко необходимо да се запозная със случаите "Петрохан" и "Околчица", но имам сериозно съмнение, че до момента е събрана цялата информация", заяви вътрешният министър. Той съобщи, че има нови данни по разследването, но те не променят основната версия за ритуално самоубийство и убийство.

"Данните са обект на разследване, не мога да споделя много на този етап. Правя всичко да се запозная с действията, правени до момента. Основни свидетели са били разпитани, но буквално на момента след това са изпратени да си ходят в Мексико. Има сериозни съмнения дали са събрани всички доказателства по случая. Важно е обаче да излезем от политизацията на този и други случаи, защото по-важно е да се установи истината. Такива казуси ще продължават да съществуват, ако се използват за политически атаки, защото са удобни за това. Случаят "Петрохан" е неглижиран от прокуратурата, необяснимо и неубедително е защо няма категорична работа по него - говоря за периода преди трагедията", каза министърът.

За казаното от майките на Ивайло Калушев и Николай Златков в сутрешния блок на bTV днес, Демерджиев увери, че те ще получат среща с него, за да споделят информацията, която твърдят, че имат.

"Ще направим всичко, за да работим по тази информация. Но когато говорим за материали по разследването - това е в юрисдикцията на прокуратурата. Аз не мога да предоставям такива данни, нито да издам заповед за това. Те трябва да обърнат тези искания към прокуратурата, защото в МВР не отговаряме за извършването на експертизата", обясни той.

Териториите, поставили се над закона

Демерджиев направи връзка между аферата с незаконния град край Варна и случая "Петрохан", като бе категоричен, че държавата няма да допусне повече у нас да има територии, които функционират по собствени правила. Демерджиев е направил съвещание с шефовете на МВР-дирекциите в страната и е разпоредил проверка дали в техните райони няма други подобни териториите, самопоставили се над закона.

Това не е първият и единствен случай - на подобно нещо се натъкнахме и в Петрохан. Предупредил съм за внимателен анализ на структурите дали няма такава територия и другаде в страната. Говорим за територия, която работи по собствени правила. Да няма повече такива места, където законът не важи, не може да се наложи и има други правила, каза МВР-шефът.

"Не може държавата - имам предвид и местната власт, и централната, да проспи изграждането на над 100 незаконни постройки, това е пълен абсурд. Ако някой от община Варна убеждава, че не е знаел за това - е абсурд, няма как да стане под носа на институциите. Трябва да обяснят бездействието си и толкова време да неглижират този проблем, при който има измамени хора", категоричен бе МВР министърът.

Къде е Неврозов?

"Имаме данни, които проверяваме, търсят се всички, които се касаят от този случай. Не искам да спекулирам, преди да приключи проверката, но най-вероятно Олег Невзоров вече не е в България, но не мога да кажа категорично. Има достатъчно материал за него и още доста хора, има издадени заповеди за някои от тях. Достатъчно категорични са данните, за да предприеме ДАНС такива действия - да издаде заповед за напускане на територията на страната и 10-годишна забрана за влизане у нас. Не ми е известно да има релевантни доказателства за оттегляне на заповедта, но е станало. Още като президент Румен Радев два пъти остро постави този въпрос за заповедта на ДАНС - няма друг такъв случай в историята на агенцията", каза още Демерджиев.

Според него доскорошният шеф на агенцията Деньо Денев трябва да обясни какви са обстоятелствата да вземе това решение.

"Трябва да каже кой го е подтикнал, не мога да разказвам по студия, но знам кой е. Става дума за национална сигурност и това е неприемливо", категоричен бе министърът.

"Има различни сюжетни линии и тази заповед за оттегляне не е случайна. Всички връзки не водят до релевантни причини да бъдат оттегляни, а водят до практики, които не трябва да бъдат част от работата на ДАНС", допълни той.

