Всичко по темата Незаконен град във Варна

Румен Миланов с нови разкрития за украинския бос Невзоров, насмете Асен Василев
Бившият шеф на ДАНС заявил, че не помни защо е отменил заповедта за експулсиране на бизнесмена
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Бившият шеф на ДАНС заявил, че не помни защо е отменил заповедта за експулсиране на бизнесмена
Събраните доказателства установяват осъществяването в периода 2013–2014 г. на незаконна дейност
Районният съд във Варна наложи мярка за неотклонение „подписка“ за 70-годишния мъж
Обвиняемият е 70-годишен мъж, бивш служител на район „Приморски“ към община Варна
Любомир Николов даде брифинг по темата
Говори министър Демерджиев
Регионалният министър е на изслушване в НС
Говори министър Шишков
В Районната прокуратура се водят още 5 производства
Той е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г.
Това е ангажимент на кмета на Варна, изтъкна министърът
До момента срещу него няма повдигнато обвинение, нито заповед за задържането му
Докато МВР го издирва, той се среща със собственици на незаконни имоти
Министърът засегна и темата за строителството на четвърти лот на АМ "Хемус"
Министърът разкри още, че има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на...
Официална позиция
Какво е общото между двата случая?
Първата проверка е още през 2023 г.
Според Калоян Балинов понятието "търпим строеж" често се възприема погрешно като незаконно строителс...
"Баба Алино" е новата емблема за незаконно строителство в България, заяви регионалният министър