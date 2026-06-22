Едни воюват, други работят: Невзоров проговори след разпитите

Собственикът на „КУБ Корпорация“ Олег Невзоров проговори след разпитите от органите на прокуратурата. Той обясни пред медиите, че не е бягал и че срещу него се изсипва "кал".

"Не се чувствам виновен, комплексът в "Баба Алино" е законен, имаме всички документи и ще дадем информация след края на проверката на съответните институции", заяви Невзоров.

Той е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни 2026 г., като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура. До предаването му на прокуратурата той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР.

"Имаме всички преписи с институциите. Не се страхувам, че ще ме арестуват, аз не съм правил нищо не законно. Нямам съдимост в Украйна, дори нямам призовка", заяви Невзоров.

Той обясни, че в Украйна има хора, които воюват и такива, които работят.

"Бизнесите не са затворени, въпреки че ситуацията в Украйна е сериозна. Варна е за мен като роден град и аз видях потенциал тук", каза той.

Невзоров не се страхува от покушение срещу себе си и добави, че на всички собственици в комплекса в местността "Баба Алино" ще се осигурят адвокати.

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