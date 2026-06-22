Иван Шишков каза какво да се случи с къщите в "Баба Алино"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира казуса "Баба Алино".

"Хубаво е Олег Невзоров да разкаже кой създаде у него впечатлението, че в нашата държава може да направи неща, които нямат нищо общо със закона. Построените вече къщи в „Баба Алино” трябва да се съборят и няма друго решение. Това е ангажимент на кмета на Варна. Компенсирането на собствениците зависи от техните отношения с инвеститора. А чия е вината, за да се стигне дотук, зависи от отношенията между Община Варна и инвеститора", каза министърът в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Шишков коментира още ситуацията с ремонтите по магистралите. Той каза, че ремонтът на магистрала „Тракия”, в частта между София и Пловдив, ще приключи този петък. До 3 юли ще продължи ремонтът между Стара Загора и Нова Загора. „Двете отсечки бяха в много лошо състояние, а трафикът непрекъснато расте”, допълни още министърът. Пътният участък в Кресненското дефиле тепърва се строи, той трябва да бъде готов след година и половина, заяви още Шишков.

"Поставяме си за цел да проектираме около 800 км магистрали в рамките на мандата. От тях половината са в начална фаза на проектиране, другите ги няма на картата", подчерта той.

За магистрала „Черно море” каза, че първо тя трябва да бъде допроектирана, преди да се предложи на концесия. Другата, която може да бъде дадена на концесия, е от Русе до Маказа, обясни още министърът. А За АМ „Хемус”, 4 лот, каза, че става дума за „щафетно беззаконие” в предходните кабинети.

По отношение на новия план за парк „Витоша” Шишков посочи, че е било необходимо да се намерят най-добрите решения за изменения в Закона за горите, за да може планината да бъде достъпна за всички през четирите сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com