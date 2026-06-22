Издирваният Невзоров се присмя на Демерджиев. Появи се в ресторант

Олег Невзоров, издирваният шеф на групировката КУБ, която вдигна незаконния град в местността Баба Алино край Варна, финтира МВР-шефа Иван Демерджиев, което уж го търси под дърво и камък и се появи в ресторант. Невзоров се е срещнал днес със собственици в скандалния комплекс. Информацията бе разпространена от свързаните с компанията КУБ профили в социалните мрежи. Придружена бе от снимки на Невзоров от срещата. Всичко това нямаше да е толкова странно, ако досега информациите он МВР не гласяха, че украинецът е търсен усилено. МВР-шефът Иван Демерджиев тръбеше, че се проследява движението на Невзоров.

Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, стана ясно от изявление на Демерджиев преди дни.

Оказа се, че Невзоров е във Варна и под носа на вътрешния министър се срещнал със собственици на жилища, които властта се кани да събаря.

"Днес - 22 юни, се е провела среща между основателя на Корпорация „КУБ“ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса, съобщиха от “Форест клуб“ във фейсбук страницата си.

„Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев“, посочват от дружеството. И допълват, че ще обжалват всички заповеди за събаряне на незаконните обекти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com