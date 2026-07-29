Общество

Нови разкрития за "Баба Алино". Министър погна втори нотариус

Продължават проверките по казуса с незаконния град край Варна

Нови разкрития за "Баба Алино". Министър погна втори нотариус
Снимка: бТВ
29 юли 26 | 11:33
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Григор Атанасов

Министърът на правосъдието Николай Найденов получи резултатите от възложената от него проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт на дейността на втори нотариус – Жельо Костов с район на действие Районен съд – Варна за извършени сделки с нотариални актове и удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, придобити от физически и/или юридически лица, находящи се в местността „Баба Алино“, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В хода на проверката са проверени 25 броя нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 броя нотариални дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“,  2 броя нотариални дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 броя нотариални дела за продажба на поземлени имоти и 5 броя нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.

Установени са множество нарушения по проверените нотариални дела/преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, липсващи справки по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки.

Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство.

В рамките на проверката е установено и че нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като е удостоверил подписите върху договори за учредяване на сервитути при положение, че се касае за едно и също лице, а законовите разпоредби допускат валидно учредяване на право на преминаване само през чужд имот (т.е. различни един от друг лица или фирми).

С оглед на тези данни, министър Николай Найденов е отправил предложение до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за образуване на дисциплинарно производство срещу нотариус Жельо Костов.

Продължават проверките и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.

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Автор Григор Атанасов

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