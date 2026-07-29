Има един мит за лятната почивка, в който почти всички вярваме

Има една странна особеност на лятото – то винаги започва с обещанието, че този път ще е различно. Ще ставате рано. Ще тренирате сутрин. Ще спазвате режима.

А после идва първият бленуван ден край морето…

Събуждате се без аларма, оставяте слънчевия ден да ви води и всичко започва да изглежда по-леко. Тръгвате с приятели да се разхождате по плажната алея. Витрината със сладоледа се появява пред вас и почти винаги някой казва: „Хайде, нека си вземем по един.“ След две минути вече държите фунийката в ръка.

После сядате на пейка с гледка към морето. Разговорът продължава, слънцето залязва, някой поръчва лимонада, а след нея идват пицата или хотдога. Казвате си, че тренировката може да почака до утре. И така един пропуснат ден неусетно се превръща в няколко. И всички новогодишни обещания избледняват.

Точно това е най-голямата заблуда. Почивката не е нужно да бъде избор между удоволствието и активния начин на живот. Има място и за двете.

В Grand Hotel Sveti Vlas активният начин на живот продължава и по време на ваканцията. Може да започенете сутринта с тренировка в премиум фитнес Pulse, да се включите в групa по Cross Training или просто да обуете маратонките си и да направите едно бягане край морето.

Първото влизане във водата след тренировка има особено усещане. Тялото вече е събудено, въздухът е свеж, а денят едва започва. Това е моментът, в който си казвате: „Така искам да започва всяка сутрин.“ А когато ви се иска по-спокойно темпо, можете да разгърнете постелката си в градината на хотела и да посрещнете деня с няколко минути йога сред зеленината и морския бриз.

За любителите на по-прецизните и щадящи тренировки, залата за Pilates Reformer с панорамна гледка към морето предлага съвсем различно преживяване – съчетание между движение, концентрация и спокойствие. След подобно начало на деня можете без угризения да се насладите на сладолед след разходката, любимия сандвич на плажа или вечерята с приятели. Защото балансът не означава лишения.

Същата философия следва и кулинарната концепция на хотела. Петзвездният Ultra All Inclusive хотел в Свети Влас предлага богат избор от пресни плодове и зеленчуци, балансирани и високопротеинови ястия, свежи салати и разнообразни предложения, подходящи за хора, които държат на активния начин на живот дори по време на почивката.

Истинската ваканция не е тази, след която обещавате, че от понеделник започвате отначало. Тя е онази, след която се прибирате отпочинали, заредени и със запазени добри навици. В Grand Hotel Sveti Vlas не избирате между удоволствието и грижата за себе си. Защото най-хубавата почивка е тази, след която се чувствате по-добре, отколкото преди да тръгнете.