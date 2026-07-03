Закопчаха втори виновен за незаконния "Баба Алино"

Втори обвиняем по случая „Баба Алино“. Бивш служител на район „Приморски“ към община Варна е привлечен към наказателна отговорност по разследване на Районната прокуратура във Варна за издаване на удостоверения за търпимост с неверни обстоятелства, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият е 70-годишен мъж с инициали В.К., който е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор с оглед участието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.

Според обвинението, в периода от май до юли 2023 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски“ той е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строежи, в които е удостоверил неверни обстоятелства. По данни на прокуратурата в документите е било посочено, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна по досъдебно производство за документно престъпление. По делото са извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски“ и на частни адреси, както и разпити на свидетели.

От прокуратурата припомнят, че действията по разследването са започнали през миналата седмица, като първите претърсвания са били извършени на 25 юни 2026 г. Към момента по делото има и втори обвиняем – 48-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за престъпление от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава, като в Районния съд във Варна е внесено искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 70-годишния обвиняем.

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