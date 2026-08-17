Трагедия на наш кошмарен плаж

22-годишен молдовски гражданин загуби живота си в бурното море на плаж „Делфин“ в землището на Ахтопол.

Сигналът за трагичния инцидент е получен в Районно управление-Царево около 13:45 часа на 15 август. Вълните и коварните мъртви течения в района не са оставили шанс на младия мъж.

Тялото на починалия е изпратено за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас, за да бъдат установени точните причини за настъпването на смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство, като криминалистите от Царево изясняват всички обстоятелства около фаталния инцидент.



