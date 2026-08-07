Голяма забрана пренарежда пътния трафик днес

Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона се ограничава днес в двете посоки по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле от пътен възел „Симитли“ до граничен пункт „Кулата“. Забраната ще действа от 16:00 ч. до 23:00 часа, а в неделя, 9 август - от 15:30 ч. до 22:00 часа.

Мярката се въвежда в пиковите часове, когато много хора тръгват на път и нараства рискът от тежки колони и катастрофи при неправилно изпреварване. Ограничението е и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обходи към Бургас и Кулата

Камионите над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват Подбалканския път I-6. За движението към и от „Кулата“ обходът преминава по маршрута Симитли - Гоце Делчев - Чучулигово - Кулата, като водачите могат да изберат и други разрешени участъци от републиканската пътна мрежа.

Забраната не важи за автобусите и другите превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници. Изключение се прави и за камионите, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим, както и за екарисажните автомобили и техниката на пътноподдържащите фирми.

Две ленти сменят посоката

В района на Симитли ще бъде въведено и реверсивно движение. Днес две ленти ще поемат автомобилите към „Кулата“, а една ще остане за трафика към София. В неделя организацията ще бъде обърната - две ленти ще отвеждат движението към столицата и една ще остане за пътуващите към границата. При сериозно натоварване реверсивно движение може да бъде въведено и в събота.

Жегата носи нови ограничения

При температури на въздуха над 35 градуса АПИ може допълнително да спира движението на камиони над 20 тона по отделни пътни участъци. При продължително слънчево греене асфалтът може да надхвърли 60 градуса, да омекне и да стане по-уязвим от коловози и трайни деформации.

От АПИ призовават водачите да не предприемат рискови изпреварвания и да не навлизат в аварийните ленти при задръстване. Подобни нарушения могат да блокират преминаването на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим при инцидент. Актуалната натовареност може да се следи чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление, която показва трафика през последните 15 минути и последния час.