След фаталното падане в Благоевград: Бащата на Ивана с потресаващи разкрития

Четири месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград, причините за падането ѝ от петия етаж на жилищен блок остават неизяснени. Трагедията се разиграва в нощта срещу 24 май в апартамента на нейния непълнолетен приятел Димитър, където са присъствали още един тийнейджър (Методи) и 20-годишният Александър Георгиев. В същата нощ пред сградата е намерен ранен и самият Димитър, който твърди, че няма спомени от случилото се.

Първоначалната версия на разследващите е за употреба на наркотици (LSD, поръчан през Telegram) и последвало падане. Прокуратурата повдига обвинение за убийство на 20-годишния Александър, но съдът го отхвърля поради липса на достатъчно доказателства. Допълнителни съмнения пораждат свидетелски показания на съсед, чул мъжки глас да отправя закани за убийство през въпросната вечер.

Бащата на момичето, Стойне Стойнев, категорично отхвърля версиите за самоубийство или употреба на дрога и алкохол. Той изнася данни от официално получена съдебномедицинска експертиза. Според нея пробите на Ивана за наркотични вещества са отрицателни, а по тялото са установени наранявания, причинени приживе - синини, ожулвания, следа от угасена цигара и следи от захапване, от които е взета ДНК.

Според Стойнев тези белези (подкрепени със снимков материал, предаден на разследващите) показват, че дъщеря му се е борила за живота си. Неговата хипотеза е, че Ивана е била убита между 22:00 и 22:30 ч., след което е била хвърлена от сградата, за да се инсценира самоубийство.

Прокуратурата отказва коментар по представените от бащата данни с аргумента, това не е единствената експертиза по делото. Наред с това Стойнев изразява притеснения от потенциален натиск върху разследването, тъй като майката на Димитър е дългогодишен служител в системата на МВР. В резултат той отправя официален призив към и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова случаят да бъде иззет от властите в Благоевград и прехвърлен към Националната следствена служба.