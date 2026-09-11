Двама задържани за огнената нощ в София с 12 подпалени коли

Двама мъже са задържани във връзка със серията палежи, при която 12 автомобила бяха обхванати от огън в столичните квартали „Лагера“ и „Хиподрума“. Арестите са извършени от криминалисти на 6-о РУ в кв. „Славия“, разказаха жители на района. От СДВР потвърдиха, че има двама задържани, но към момента не съобщават повече подробности за самоличността им, евентуалния мотив и дали вече са им повдигнати обвинения.

Двата пожара избухнаха през броени минути

Огнената серия започна в ранните часове на 9 септември. По официални данни първият сигнал е получен около 1:50 часа за шест горящи автомобила в „Хиподрума“. Три от тях са изгорели напълно, а други три са били частично засегнати от пламъците. Малко след 2 часа втори сигнал отвел пожарникари и полицаи към малка междублокова улица в съседния „Лагера“, където също горели шест автомобила.

Близостта между двата района и минималната разлика във времето още в първите часове насочиха разследващите към версията, че пожарите може да са свързани. СДВР официално съобщи, че се проверява умишлен палеж и са образувани досъдебни производства. За щастие при огнената серия няма пострадали хора.

Още в първия ден се появиха данни за задържани

Още на 9 септември кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева съобщи, че по случая има задържани, без тогава да посочва техния брой или самоличност. Тя потвърди и че основната версия на разследването е за умишлено подпалване на автомобилите.

Паралелно с това жители на кварталите разказваха, че непосредствено преди пожарите в района са били забелязани млади хора. Очевидец предаде разкази на деца, според които са били видени хора със запалителна течност, а случващото се дори било заснето и материалите били предоставени на полицията. Тези свидетелски твърдения обаче не бяха официално потвърдени от МВР като установена фактическа версия за извършителите.

Акцията вече води към двама мъже

Сега разследването очевидно е напреднало, след като СДВР потвърждава конкретно задържането на двама души. По разкази на техни съседи те са били арестувани в „Славия“ при акция на криминалистите от 6-о РУ.

Предстои да стане ясно какви доказателства са отвели полицията до двамата, дали се предполага, че са действали заедно и дали и двата пожара са част от една и съща акция.

Неизяснен остава и най-важният въпрос - защо са били подпалени автомобилите. До момента публично не е обявено дали полицията работи по версия за личен конфликт, вандалска проява, поръчково посегателство или друг мотив.