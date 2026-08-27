Трагедия разтърси наш град. Тяло изплува на плажа

Тялото на украински гражданин е изплувало тази сутрин на плажа в Поморие – близо до ул. Крайбрежна 65, съобщават очевидци, цитирани от Флагман.

Той е открит от спасителите в началото на работния им ден. По всяка вероятност е влязъл във водата снощи – по тъмно, но морето е изключително опасно и буквално го е „погълнало“

Самоличността му е установена – това е 61-годишният Едуард К., който е със статут на постоянно пребиваващ.

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Късно снощи, отново в Созопол се удави местния жител Павлин Н., който е влязъл във водата край Стария град, за да плува, както прави всяка вечер, но мъртвото течение го е отнесло навътре.