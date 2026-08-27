Червеният флаг не спира всички! Спасители с тежко предупреждение от Созопол

Морето не става безопасно, когато спасителите приключат работа. Това е тежкото предупреждение от Созопол ден след трагедията, при която загина 7-годишно дете. Спасителите разказват, че през последните дни многократно са виждали хора да влизат във водата при червен флаг или след края на работното време на постовете. В същото време край брега има силни вълни и опасни течения, свързани с т.нар. мъртво вълнение. Според хората, които всекидневно влизат в морето, най-големият риск идва от подценяването му.

Морето остава бурно

„Морето не се оправя с това, че ние си тръгваме. То остава бурно, теченията остават, вълните остават и това е предпоставка само за инциденти и ние да идваме след работа“, предупреждава един от спасителите пред бТВ.

Думите му описват проблем, който спасителните екипи виждат постоянно - хора влизат във водата, въпреки че условията са опасни, а понякога го правят и когато вече няма дежурни спасители. Така при инцидент първите минути, които често са решаващи, могат да бъдат загубени още преди специализиран екип да стигне до мястото.

Наистина съветвам да не се влиза

Спасителят Никола Киселов също е категоричен, че морето в момента не бива да бъде подценявано. „Наистина съветвам да не се влиза във водата. В момента, в който гледам, наистина морето е изключително опасно“, казва той.

Силните вълни създават течения, които могат бързо да отдалечат човек от брега. Опасността е още по-голяма за деца и за хора, които надценяват плувните си възможности или се опитват да се противопоставят директно на течението.

Голяма трагедия

Водолазът Найден Недев, който доброволно се е включил в издирването на 7-годишното дете, не крие горчивината си. „Голяма трагедия. Трудно мога да опиша разочарованието на всички нас, че хората влизат така самонадеяно“, казва той.

Условията по време на издирването са били изключително тежки. Морето е било толкова мътно, че видимостта край дъното практически е изчезнала. „Всички водолази, които са на дъното, се вдигат и то става една обща маса, и просто всичко става на напипване“, обяснява Недев.

Търсенето е продължило и на следващия ден

При първия сигнал бащата на детето е бил във водата и е съобщил, че едното от трите му деца е изчезнало. Спасителите веднага са започнали издирване, в което са включени и два джета. На следващия ден операцията е продължена от специализираните институции, а спасителите са наблюдавали морето с бинокли, когато условията са позволявали.

Около 14 часа водолазите са открили детето. Спасителите продължават да предупреждават хората да спазват сигнализацията на плажа и да не влизат при опасно море: „То остава бурно, теченията остават, вълните остават.“