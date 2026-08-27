Газът тръгва нагоре за трети пореден месец. КЕВР решава

Природният газ може да поскъпне за трети пореден месец, след като „Булгаргаз“ поиска увеличение с 4,77% за септември. Предложената цена е 41,31 евро за мегаватчас без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, при 39,43 евро през август.

КЕВР ще обсъди заявлението днес на открито заседание от 10:00 часа, но окончателното решение ще бъде взето по-късно на закрито заседание. Новата цена е важна за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

Трето поредно движение нагоре

Ако предложението бъде одобрено без промяна, септември ще донесе трето последователно месечно поскъпване. През юни КЕВР утвърди цена от 35,62 евро за мегаватчас, през юли тя се повиши до 37,70 евро, а през август достигна 39,43 евро. Предложените 41,31 евро за септември означават ръст от близо 16% само спрямо юнското ниво.

Тенденцията е още по-видима при сравнение с началото на годината. През януари регулираната цена е била 31,15 евро за мегаватчас, което означава, че предложението за септември е с близо една трета по-високо. Това не означава автоматично същото увеличение на крайните сметки, защото в тях участват и други компоненти, но показва ясно посоката на цената на самото гориво.