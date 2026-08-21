Петролът отстъпи леко, но Ормуз държи пазара на ръба

Цените на петрола леко отстъпиха в азиатската търговия, но пазарът остава под силно напрежение и се насочва към втори пореден седмичен ръст. Брент поевтиня с 0,3% до 93,55 долара за барел, а американският WTI - с 0,4% до 86,50 долара, предаде Ройтерс. Само за последните пет поредни сесии двата сорта са поскъпнали съответно с над 7% и 8%, и достигнаха най-високите си равнища от 24 юли. Основният страх на пазара остава един - войната с Иран продължава да задушава доставките от най-важния петролен регион в света.

Ормуз се превръща в тесния обръч около пазара

Най-тревожният сигнал идва от Ормузкия проток. В четвъртък през него са преминали едва седем товарни кораба срещу 14 ден по-рано, показват данните на Kpler. Четири са влезли в протока и три са го напуснали, като сред тях не е имало нито един много голям петролен танкер или кораб за втечнен природен газ.

Преди войната през Ормуз преминаваше близо една пета от световните петролни потоци. Ограниченията вече засягат доставки от Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт, а Kpler предупреждава, че нормализиране на регионалните доставки вече не се очаква преди началото на 2027 г.

Преговорите замръзнаха, цените останаха горещи

Временното споразумение, което донесе частично успокояване на напрежението, изтече тази седмица без нова договореност и без признаци за скорошно подновяване на преговорите. Допълнителен натиск върху пазара идва и от Червено море, където действията на хусите продължават да затрудняват корабоплаването.

„И двете страни са се окопали в позициите си, но нямат лукса да чакат дълго на фона на продължаващото покачване на цените на суровия петрол“, коментира анализаторът на IG Тони Сикамор.

Рискът вече е насочен към още по-високи цени

Подразделението BMI на Fitch Solutions обяви, че ще преразгледа прогнозата си за Брент още този месец, като рисковете според анализаторите са насочени нагоре. Пазарът следи едновременно ограничените доставки през Ормуз и проблемите по маршрута през Червено море.

Напрежението се засили допълнително, след като Обединените арабски емирства преустановиха финансовите и икономическите операции с Иран до второ нареждане. Само ден по-рано Ройтерс отбеляза, че при продължаване на геополитическата криза анализаторите вече не изключват нов тест на границата от 100 долара за барел.