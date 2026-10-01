Петролът рязко пое надолу. Доставките от Залива се възстановяват

Цените на петрола паднаха с около 1% в азиатската търговия, след като два ключови сигнала успокоиха пазарите - възстановяването на износа на суров петрол от района на Персийския залив и неочакваното увеличение на запасите в Съединените щати. Инвеститорите следят внимателно и подновените дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в Близкия изток, които също намаляват част от опасенията за сериозен недостиг на доставки, предаде Ройтерс.

Брентът падна под 97 долара

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,1% до 96,92 долара за барел. Американският лек суров петрол отстъпи още по-силно - с 1,4% до 89,18 долара за барел.

Спадът идва след покачване с около 1 долар за барел в предходната сесия. Въпреки днешното отстъпление септември беше много силен месец за пазара - Брентът поскъпна с около 14%, което е най-големият му месечен ръст от юли, а американският лек суров петрол добави приблизително 5%.

Американските запаси изненадаха пазара

Нов натиск върху цените дойде от данните за запасите от суров петрол в Съединените щати. Те са се увеличили с 922 000 барела и са достигнали 427,3 млн. барела през седмицата до 25 септември.

Увеличението изненада пазара, тъй като анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха обратното - спад на запасите с 264 000 барела. По-големите наличности обикновено намаляват опасенията от недостиг и оказват натиск върху цените.

Износът от Персийския залив се удвои

Другият силен сигнал идва от Персийския залив. Според „Голдман Сакс“ износът на петрол от региона, включително т. нар. „тъмен износ“ от танкери с изключени транспондери за проследяване, се е възстановил до 23,3 млн. барела дневно през последната седмица.

Това вече съответства приблизително на средното равнище за 2025 г. Банката изчислява, че износът от региона се е удвоил през септември, след като конфликтът и проблемите с корабоплаването предизвикаха сериозни опасения за снабдяването на световния пазар.

Възстановяването на доставките е особено важно за търговците, тъй като през последните месеци рискът от ограничени количества от Персийския залив беше един от основните фактори, които държаха петрола на високи нива.

Вашингтон и Техеран отново търсят решение

Пазарите следят и новите дипломатически контакти между Съединените щати и Иран. Техеран съобщи, че е получил американски отговор на последното си предложение за възстановяване на прекратеното примирие в района на Персийския залив.

Президентът Доналд Тръмп обаче отрече публикации, според които е готов да предложи облекчаване на санкциите срещу Иран и освобождаване на замразени ирански средства в замяна на конкретни действия на Техеран по ядрената програма.

Продължаващите дипломатически усилия сами по себе си са достатъчни, за да бъдат наблюдавани внимателно от петролния пазар, защото евентуално примирие би намалило риска за производството и износа от един от най-важните енергийни региони в света.

ОПЕК+ вероятно няма да променя добива

Допълнителна яснота може да дойде в неделя, когато производителите от ОПЕК+ се събират, за да обсъдят политиката си за ноември. Според двама източници, запознати с разговорите, групата вероятно ще остави производствените цели без промяна.

Ако това решение бъде потвърдено, основният натиск върху цените през следващите дни ще остане свързан с реалния обем на доставките от Персийския залив, американските запаси и развитието на преговорите между Вашингтон и Техеран.