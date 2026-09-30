Испания разкри къде пази златото си: Само 94 тона са в Мадрид

Само около една трета от златния резерв на Испания се съхранява в Мадрид. Това стана ясно, след като за първи път Банката на Испания разкри подробности за местонахождението на националното богатство, съобщава „Ел Паис“.

От общо 281 тона злато едва около 94 тона се намират в испанската столица. При това кюлчетата не са в емблематичния трезор, разположен на 35 метра под централата на банката на площад „Сибелес“. Причината е, че в момента съоръжението се ремонтира и златото временно е преместено в друго помещение в сградата.

Останалите приблизително 187 тона са разпределени между няколко големи финансови центъра по света.

Лондон и Ню Йорк пазят испанско злато

Около една трета от резервите, съхранявани извън Испания, се намират в Банката на Англия в Лондон. Част от тях е свързана и с ангажиментите на Испания към Банката за международни разплащания.

Друга част се съхранява във Федералния резерв на Ню Йорк, който е един от най-големите центрове за съхранение на злато в света.

Именно разпределението на резервите между различни държави предизвиква все повече въпроси на фона на геополитическото напрежение.

След замразяването на руските активи в чужбина през 2022 г. редица държави започнаха да обръщат по-голямо внимание на това къде се намират националните им резерви и доколко са защитени от политически решения.

Особено чувствителна стана темата в Европа след влошаването на отношенията между САЩ и европейските държави. Нидерландия наскоро премести част от златните си резерви от САЩ и Канада във Великобритания. Подобни действия преди това предприеха и Франция и Германия.

Мадрид няма да прибира златото си

Въпреки променената международна обстановка Банката на Испания засега няма намерение да връща златните си резерви от чужбина.

„Не обмисляме да предприемаме никакви действия“, заяви управителят на институцията Хосе Луис Ескрива по време на финансово събитие.

Испания разполага с 281 тона злато, чиято настояща стойност се оценява на около 33 млрд. евро.

Страната обаче е имала значително по-големи резерви. През 2007 г., непосредствено преди световната финансова криза, Испания продава около 32% от златото си – приблизително 134 тона.

Тогава един тон злато е струвал около 16 млн. евро. Днес стойността му достига приблизително 120 млн. евро за тон.

Златният трезор е като от филм

Историята на испанското злато отдавна е обвита в мистерия. Националният резерв е бил преместван по време на Гражданската война, а легендите около прочутия трезор на Банката на Испания дори вдъхновяват създателите на популярни филми и сериали.

Подземното хранилище е построено между 1934 и 1936 г. То се намира на 35 метра под земята и разполага с масивни бронирани и огнеупорни врати, някои от които тежат повече от 14 тона.

Те са произведени от американската компания „Coffres-Forts York“, изработвала подобни защитни съоръжения и за други големи финансови институции, сред които Федералният резерв на Ню Йорк и Банката на Токио.

Самият трезор в момента е затворен заради мащабна реконструкция. Плановете са той да бъде отворен за посетители през 2028 г.

Банката подготвя музей, в който ще бъдат представени част от нумизматичната ѝ колекция и произведения на изкуството, включително картини на Франсиско Гоя.

Дотогава значителна част от испанското злато ще остане на друго, недостъпно за посетители място в сградата.

„Когато трезорът може да бъде посетен, може би ще оставим някой слитък, за да придаде атмосфера“, пошегува се Ескрива.