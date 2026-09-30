След соларите идват термопомпите. АмонРа разширява бизнеса си

„АмонРа Енерджи“ навлиза в нов сегмент и започва да предлага термопомпи въздух-вода на китайския производител TCL, на който е ексклузивен дистрибутор за България. Компанията разширява бизнеса си отвъд фотоволтаиците и батериите в момент, когато интересът към електрифицираното отопление в Европа отново расте. Системите са насочени както към домакинства, така и към хотели, складове, офис сгради и други по-големи обекти. До края на годината се очаква и 40-киловатов модел.

Европейският пазар отново расте

Навлизането на компанията в този сегмент идва след възстановяването на европейския пазар на термопомпи. По данни на Европейската асоциация за термопомпи през 2025 г. продажбите в 21 европейски държави са нараснали с 13% и са достигнали близо 2,9 млн. броя.

Това е обрат спрямо спада през предходните две години, когато по-слабите стимули, по-високите цени на електроенергията и забавянето на строителството натиснаха пазара надолу. В същото време интересът към термопомпите остава пряко свързан с стремежа на домакинствата и бизнеса към по-ниски разходи и по-малка зависимост от изкопаеми горива.

За България няма публична годишна статистика за продажбите по вид технология, но според сектора потенциалът остава значителен.

Отопление, охлаждане и топла вода

Термопомпата въздух-вода използва топлина от външния въздух и я предава на водата в отоплителната система. Тя може да работи с подово отопление, радиатори или конвектори и да бъде свързана с бойлер за битова гореща вода.

При подходяща конфигурация системата може да се използва и за охлаждане през лятото. Именно тази комбинация от отопление и охлаждане прави технологията все по-търсена както при новото строителство, така и при обновяване на съществуващи сгради.

„България е малък пазар на термопомпи в сравнение с други европейски страни, но има потенциал за растеж. Термопомпите въздух-вода се търсят като решение в новото строителство, при подмяна на котли и при интеграция с възобновяеми енергийни източници“, коментира Кирил Белелиев, член на Съвета на директорите на „АмонРа Енерджи“.

Фотоволтаици и термопомпи в една система

Според Белелиев все повече клиенти търсят не отделни продукти, а цялостно енергийно решение. Термопомпата може да бъде комбинирана с фотоволтаична система, батерия и интелигентно управление, така че част от електроенергията за отопление да бъде произведена на място.

Това променя и изискванията към инсталаторите. Клиентите очакват оценка на цялата система - оборудване, монтаж, адаптация на съществуващото отопление, прогнозен разход, управление и последващ сервиз.

„Клиентите, които инсталират фотоволтаици и батерии, търсят по-ниски сметки и сигурност, а термопомпата им дава същото. Тя ги освобождава от зависимостта от цената и наличността на газ, пелети или въглища. Инсталираш системата и я ползваш, без да носиш и зареждаш гориво“, посочва Белелиев.

Старият сграден фонд е и шанс, и пречка

Един от големите фактори за развитието на пазара у нас е състоянието на жилищния фонд. По данни на Съвместния изследователски център на Европейската комисия 77% от жилищните сгради в България са построени преди 1990 г.

Това отваря голям потенциал за модернизация, но създава и ограничения. Ефективността на една термопомпа зависи от изолацията на сградата, топлозагубите, вида на отоплителната инсталация и правилното оразмеряване на системата.

При добре изолирана сграда и нискотемпературно отопление технологията може да работи значително по-ефективно. При старо жилище без достатъчна изолация и със сериозни топлозагуби резултатът може да бъде по-слаб, ако системата не бъде правилно проектирана.

Идва и 40-киловатов модел

В момента най-силно търсене има при системите за домакинства, но според „АмонРа Енерджи“ расте интересът и към по-големи мощности за бизнес сгради. До края на годината компанията очаква 40-киловатова моноблок термопомпа, която ще бъде насочена към по-големи обекти.

Това разширява потенциалния пазар отвъд еднофамилните къщи към хотели, складове, търговски и офис сгради.

„АмонРа Енерджи“ е първата фотоволтаична компания, листната на Българската фондова борса. Компанията има представителства в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция и предлага решения за соларни системи за собствено потребление, индустриални проекти, батерии и производство на електроенергия.