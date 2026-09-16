България и Чехия обединяват сили за АЕЦ "Козлодуй" и газовия сектор

България и Чехия имат потенциал да задълбочат стратегическото си партньорство в енергетиката, с особен фокус върху ядрената индустрия и газовия сектор. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на двустранната си среща с Карел Хавличек, първи заместник министър-председател и министър на промишлеността и търговията на Чехия.

Разговорът се състоя в рамките на официалната визита на чешкия министър-председател Андрей Бабиш в България и на провеждащия се Българо-чешки бизнес форум, в който участваха представители на водещи компании от енергийния сектор на двете страни.

„Ядрената енергетика е стратегически сектор и за България, и за Чехия - както за гарантиране на енергийната сигурност, така и за постигане на европейските климатични цели. Вярвам, че можем да разширим практическото сътрудничество чрез обмен на експертен опит“, подчерта Ива Петрова.

Българският енергиен министър представи напредъка на страната по изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Обсъдени бяха възможностите за обмен на добри практики, включително с оглед опита на Чехия в управлението на проекти за нови ядрени мощности.

Страните разгледаха потенциала за задълбочаване на експертното сътрудничество по отношение на малките модулни реактори. България проучва възможностите за внедряване на нововъзникващата технология, като решенията ще бъдат съобразени с нуждите на индустрията.

В този контекст чешката страна заяви готовност да сподели практически опит. Министрите се съгласиха, че моментът е подходящ и за следваща стъпка в съвместната работа - започване на диалог между „Булгаргаз“ и чешката държавна компания за сътрудничество в газовия сектор.

„Чешките компании вече имат утвърдено присъствие в българската енергетика. Виждаме добри възможности това партньорство да се развива и чрез нови съвместни проекти в ключови за двете страни направления“, отбеляза министър Петрова.

България разполага с една от най-добре свързаните електроенергийни мрежи в Югоизточна Европа и продължава активно да развива междусистемните си връзки. Значителна промяна в енергийната система е и бързото навлизане на системите за съхранение – за година и половина в страната са въведени около 6 GW батерийни мощности. Те се превръщат във важен компонент на електроенергийната система и създават допълнителни възможности България да подкрепя сигурността и гъвкавостта на регионалния пазар.

По време на Българо-чешкия бизнес форум представители на АЕЦ „Козлодуй“, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, Българския енергиен холдинг, ЕСО, НЕК, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ обсъдиха с чешките си партньори широк спектър от възможности за стратегическо сътрудничество в областта на междурегионалната свързаност, модернизацията, диверсификацията, инженеринга и перспективите в сферата на ядрената индустрия.