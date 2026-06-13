Добри новини за бизнеса: държавата поема част от сметките за ток
Енергоемките предприятия ще получат подкрепа за високите цени
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Енергоемките предприятия ще получат подкрепа за високите цени
Има критични закъснения по ПВУ
Ива Петрова обяви проблеми около БЕХ, инвестициите за батерии, нормативната рамка и управлението на ключови енергийни дружества
Темата е сред водещите приоритети, заяви Ива Петрова
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
Соколът на Прада затяга колана на комшиите Наша хубавица взе страха на Гърция. Ива Петрова поема мисията на Международния валутен фонд в Атина, съобщ...
Гръцката преса започва да разнищва биографията на българката Ива Петрова, която ще води мисията на Международния валутен фонд в Атина. Южните ни съсед...