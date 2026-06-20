Министър с извънредна новина за "Боташ"

До месец-два ще приключат преговорите с Турция по договора с "Боташ". Това съобщи в предаването "Говори сега" по БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова.

Тя изрази надежда, че транспортните такси за пренос на газ по договора е възможно да бъдат променени на базата на нов меморандум за енергийно сътрудничество.

"Водят се експертни разговори. Има работни групи, които в момента работят по тази тема", каза тя.

"Искрено се надявам в най-скоро време да имаме и такива резултати", добави тя.

На въпрос в какъв срок очаква това да се случи, тя отговори: "Месец - до два".

"С цялостно предоговаряне на договора и на параметрите му в контекста на новите пазарни условия", уточни Петрова.

Министър Петрова припомни при какви условия е сключен първоначално договорът с турската компания:

"Турция е стратегически партньор и се е доказала като надежден партньор за широкия регион през годините, така че наистина цялата картина, включително използването на газопреносната мрежа за доставки към широкия регион и в частност едно търговско споразумение, като това с "Боташ", представлява пакет от взаимноизгодни сътрудничества в региона. Нека се върнем малко назад в историята "Боташ".

Споразумението беше сключено при коренно различни условия, когато бяха прекъснати доставките на руски газ за страната и когато нямаше възможност от друга входна точка да бъдат доставяни количества за България. Тоест това е споразумение, което изигра изключителна роля по отношение на гарантирането на сигурността на доставките.

В момента виждаме, че пазарната среда се променя, променят се и условията, и е напълно нормално при една променяща се среда партньорите в търговско споразумение да седнат и да видят дали има нужда от промяна на параметрите и да намерят балансирано решение, съобразено с днешните условия, за едно взаимноизгодно сътрудничество.

И този договор би трябвало при такива преговори да запази двете ключови ползи, които има за България.На първо място – гарантиране на сигурността на доставките, и на второ място – възможностите пред нашето газово дружество „Булгаргаз“, които създава този договор, включително и възможността то да се включи активно в развитието на регионалния пазар и съответно в оползотворяването на тези възможности, за които си говорихме преди малко".

Петрова отбеляза, че заявките за пренос на ток през България, са проекти изцяло в полза на българската страна. Тя коментира и възможността да изнасяме газ за Украйна - тема, обсъждана след посещението на турския външен министър Хакан Фидан у нас, както и при срещата на президентът Зеленски с българския премиер Радев.

"Аз бих поставила въпроса в по-широк контекст, тъй като знаете, че българската газопреносна мрежа е една от най-добре свързаните в региона. Изключително много се работи по отношение на повишаването на капацитетите със всички наши съседни страни. Големи инвестиции се правят и по вертикалните газови коридори, знаете Вертикалният газов коридор е приоритетна инициатива и по който активно работи „Булгартрансгаз“.

Така че нашата инфраструктура има огромен потенциал да бъде използвана за доставки от сигурни източници, които да заместят руските доставки, включително и в контекста на приетия регламент за отказ от руски доставки на природен газ, който започва поетапно да влиза в действие с пълно прекратяване към края на следващата година.

Така че искрено се надявам, че България ще продължи да бъде надежден партньор и транзитьор на ресурси за широкия регион. Украйна, Молдова, както и с перспектива към Централна Европа – това не бива да забравяме", каза тя.

"Става въпрос за включване на възможността за вход от Турция също при осигуряването на доставките за широкия регион от сигурни източници", посочи тя.

На въпроса каква ще бъде ползата за България обаче, ако направи тази услуга на Турция, увеличи капацитета си за износ към Украйна и Молдова и удовлетвори големите нужди на Украйна тя отговори: "Аз не знам защо така се представя, че това е услуга към Турция.

Всъщност това е взаимноизгодно развитие на сътрудничеството по взаимноизгоден и взаимноползотворен начин, защото в крайна сметка българската инфраструктура ще бъде използвана за транзит на количества природен газ за региона. Тоест това е от взаимен интерес. Не е услуга към турската страна, а е взаимен интерес."

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