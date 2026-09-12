Ива Петрова: София ще има парно, но „Топлофикация“ трупа непосилен дълг
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
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Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
Дунав се покачва, но остава под желаните нива, а държавата подготвя дига и алтернативно водоснабдяване
Новият холдинг трябва да стабилизира дружествата, да запази ключови мощности и да подготви комплекса за икономическата трансформация на региона
Няма риск за системата, заяви Ива Петрова
До месец-два ще приключат преговорите с Турция, каза Ива Петрова
Има критични закъснения по ПВУ
Темата е сред водещите приоритети, заяви Ива Петрова
Г-жа Петрова е работила също в частния сектор
Трайчо Трайков настоя за отговорност и проверки на високите сметки за ток
Трайчо Трайков не изключи объркани тарифи, но прехвърли топката към КЕВР
Румъния пусна най-голямата батерия в историята си и удари цените на тока
Отпада забраната за износ на дизел, очакват се стабилни цени през зимата
Каза, че не знае бащата на Кирил Петков да е участвал с разговори с Турция
Александър Николов беше министър на енергетиката в правителството на Кирил Петков
Вижда се цената на газа, която е под борсовата, каза служебният министър на енергетиката
Министърът на енергетиката Росен Христов посети „Козлодуй”
Около една трета от нужните количества газ би трябвало да дойде от там
Подписани са и договори за над 680 млн., които „Топлофикация” дължи на БЕХ и „Булгаргаз"
По думите на Димитров действията на енергийния министър Росен Христов са „пълен провал”
Министър Росен Христов коментира, че страната ни има достатъчно оферти за газ