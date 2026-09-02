Започна голямото преструктуриране на „Марица Изток“. Първата стъпка вече е факт

Министерството на енергетиката започна преструктурирането на държавните дружества в комплекс „Марица Изток“ със създаването на новия „Холдинг Марица Изток“ ЕАД. В него ще бъдат включени ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и „Мини Марица-изток - възстановяване на минни терени“.

Решението на министъра на енергетиката Ива Петрова е подписано на 31 август 2026 г., като според ведомството са спазени сроковете по Националния план за възстановяване и устойчивост и необходимите нормативни процедури. Новата структура е замислена като първа стъпка към финансово стабилизиране на дружествата и създаване на по-дългосрочен модел за работа на комплекса.

Три дружества под една шапка

Преструктурирането на Българския енергиен холдинг се извършва чрез отделянето на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ в новото холдингово дружество. Към него ще бъде включено и „Мини Марица-изток - възстановяване на минни терени“, което в момента е дъщерно на минното дружество.

На последната компания е отредена специфична роля - да подготвя засегнатите от въгледобива терени за нови икономически дейности. Това включва възстановяване и рекултивация, както и подготовка на освободени площи за бъдещи инвестиционни проекти.

За подготовката на реформата министърът на енергетиката е създал работна група с участието на експерти и ръководители на засегнатите дружества. Министерството посочва, че в процеса са включени представители на синдикалните и браншовите организации, както и заинтересовани страни от региона. Работната група ще продължи да заседава ежеседмично на място.

До две седмици трябва да има независима оценка

След решението за учредяване на „Холдинг Марица Изток“ в срок до 14 дни трябва да бъде изготвен доклад от независим одитор, който да потвърди стойността на прехвърлените активи и регистрирания капитал.

След това решението трябва да бъде вписано в Търговския регистър. Структурата, бизнес програмата и финансовият план на новия холдинг и неговите дъщерни дружества предстои да бъдат окончателно разработени и одобрени от Съвета на директорите.

„Оздравяването на дружествата и осигуряването на възможности за устойчивото им развитие са в центъра на нашите действия. Решението не се свежда просто до административно отделяне на две компании в нов холдинг, а до решения, които ще дадат ясна визия за комплекса „Марица Изток“, който винаги е бил и ще бъде стратегически актив за България“, заяви министър Ива Петрова.

Въглищните мощности остават в енергийния микс

Според представения план въглищните мощности ще бъдат запазени като част от производствения микс заради ролята им за националната и енергийната сигурност.

Министерството очаква през следващите 5-6 години въглищните централи да продължат да имат значение за електроенергийната система. Освен производството на ток те трябва да осигуряват системни резерви, регулиране на честотата и балансиране на системата.

За следващото десетилетие е заложен средногодишен добив от около 14-15 млн. тона въглища. Планираното производство на електроенергия е приблизително 5000 GWh годишно.

Нови инвестиции между 2027 и 2031 г.

Паралелно с традиционната дейност на комплекса за периода 2027-2031 г. се предвижда пакет от нови инвестиционни проекти.

Сред тях са рекултивация на терени, засегнати от въгледобива, подготовката им за нови икономически дейности, изграждане на фотоволтаични мощности със системи за съхранение на електроенергия и развитие на електропреносна и присъединителна инфраструктура.

Планирани са също дейности за дългосрочната устойчивост на рудник „Трояново-север“ и съоръжения за комбинирано изгаряне на въглища и дървесен чипс.

Част от новите фотоволтаични мощности и системите за съхранение могат да бъдат използвани и за собствените нужди на предприятията в комплекса.

Част от миньорите ще бъдат насочени към рекултивация

Отделен елемент от плана засяга работните места. В краткосрочен период част от служителите на „Мини Марица-изток“ трябва да бъдат пренасочени към възстановяване и рекултивация на минни терени и подготовката им за последващи икономически дейности.

Предвижда се този процес да бъде финансиран основно със средства от Фонда за справедлив преход и частично от държавния бюджет.

Министерството на енергетиката съобщава, че в момента се адаптират условията по изпратената до Европейската комисия нотификация за държавна помощ.

Към момента е получено писмо за увереност за предоставяне на 41,6 млн. евро от държавния бюджет при определени условия за мониторинг и контрол върху целевото използване на средствата.

Предприети са и действия за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за дейности и инвестиции по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предстоят още държавни помощи и капиталова подкрепа

Създаването на холдинга не приключва финансовата част на реформата. Министерството предвижда няколко следващи стъпки, които трябва да осигурят ресурс за дейността и социалната трансформация на комплекса.

Сред тях са продължаване на преговорите със синдикатите, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите по нормативен акт за обезщетения на персонала при временно спиране или намаляване на производството. Тези мерки също ще трябва да получат одобрение от Европейската комисия.

Подготвя се отделна нотификация за държавна помощ за финансиране на дейностите по дългосрочната устойчивост на рудник „Трояново-север“, както и нотификация за подкрепа на социално-икономическата трансформация.

Предвижда се и осигуряване на ликвидност за новия холдинг чрез увеличение на капитала с парична вноска от държавата.

Разговорите със синдикатите и региона продължават

Министерството поставя акцент и върху необходимостта решенията за бъдещето на комплекса да бъдат обсъждани със служителите и местната общественост.

Работната група вече е провела срещи в Раднево и село Ковачево със синдикални и браншови организации, представители на предприятията и местни жители. Откритите заседания и разговорите на място ще продължат и при следващите етапи от преструктурирането.

Според Министерството на енергетиката предприетите действия са насочени към стабилизиране на финансовото състояние на дружествата, запазване на заетостта и подготовка на комплекс „Марица Изток“ за нови икономически дейности, паралелно със запазването на ролята му в електроенергийната система.