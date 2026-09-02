НАТО изпрати висок представител в София. Йотова настоя за сигурност в Черно море

Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. В центъра на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса на фона на войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток. Йотова постави специален акцент върху необходимостта от гаранции за сигурността в Черноморския регион.

Държавният глава подчерта значението на Черно море не само от гледна точка на отбраната и сигурността, но и за икономическите интереси на България. Регионът има ключово значение за търговията, транспорта и енергийните връзки на страната, а продължаващата война в Украйна поставя допълнителни предизвикателства пред държавите от източния фланг на НАТО.

В срещата на Йотова със Скот Брей участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев. Присъствието на ръководителите на двете служби беше свързано и с предстоящата роля на България в Комитета на НАТО по цивилно разузнаване.

След разговора с президента помощник генералният секретар на НАТО се срещна и с премиера Румен Радев. Основна тема на срещата беше средата за сигурност в региона, както и актуални въпроси от дневния ред на Северноатлантическия алианс.

И в разговора при премиера участваха председателят на ДАНС Пламен Тончев и председателят на ДАР Антоан Гечев. Българските институции и представителят на НАТО обсъдиха въпроси, свързани със сигурността и разузнавателното сътрудничество в рамките на Алианса.

Посещението на Скот Брей е пряко свързано и с подготовката на България за председателството на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване през 2027 г. Комитетът е част от структурата на Алианса за координация и обмен на оценки в областта на цивилното разузнаване между държавите членки.