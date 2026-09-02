Голяма промяна за реда в училище. Вълчев обяви пакет до 10 дни

Министерството на образованието и науката подготвя цялостен пакет за повишаване на дисциплината в българските училища, който ще бъде предложен за обществено обсъждане до десетина дни. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред парламентарната Комисия по образованието и науката. Сред обсъжданите теми е и идеята за оценка за дисциплина, но окончателно решение за въвеждането й няма. Според Вълчев проблемът вече е достатъчно сериозен, за да изисква по-широк набор от действия.

Почти половината ученици виждат проблем

„Проблемът с дисциплината в българското училище е изключително сериозен. Почти 50 процента от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от своите съученици, които развалят дисциплината“, заяви министърът.

Темата беше поставена от депутата Фатима Йълдъс от парламентарната група на ДПС, която попита дали управляващите обмислят въвеждането на оценка, отразяваща поведението на учениците и отношението им към училищните правила.

Вълчев призна, че предложението разделя мненията. „Дали ще има оценка за дисциплината - това е въпрос, който твърде поляризира обществото“, каза той.

Първо стимули и „меки“ мерки

От думите на министъра става ясно, че подготвяният пакет няма да бъде изграден само около санкции. Предвижда се поредица от стъпки, които трябва да бъдат прилагани преди достигането до най-тежките решения.

„Ще има серия от „меки“ мерки преди да се стигне до крайни решения. Ще има и стимули за учениците, които започват да коригират своето поведение“, обясни Вълчев.

По думите му целта е да се създаде механизъм, при който учениците получават възможност да променят поведението си, вместо системата да реагира единствено чрез наказание.

„До десетина дни ще предложим цялостен пакет, свързан с повишаване на дисциплината в училище, който няма да бъде насочен единствено и само за отстраняване на ученици от системата, защото това не ни носи голяма полза. Това ще са серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението на учениците“, каза образователният министър.

Вълчев предупреди за последствията

Министърът постави въпроса за дисциплината и в по-широк контекст - като проблем, който според него вече влияе върху качеството на учебния процес.

„Убеден съм, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри“, предупреди Вълчев.

По думите му темата се поставя не само от учители, но и от социалните партньори и работодателските организации в образованието.

МОН вече разширява мерките срещу агресията

Пакетът за дисциплината се подготвя паралелно с друга инициатива на образователното и вътрешното министерство срещу насилието сред учениците. За новата учебна година програмата „Насилието е безсилие“ трябва да обхване близо 100 000 гимназисти в над 1000 училища в страната. Тя беше пилотно приложена през предходната учебна година в пет столични училища.

МОН поставя и по-активната работа със семействата сред приоритетите си. През юли Вълчев посочи като основни направления по-ефективния контрол, подкрепата за учители и директори и по-силното партньорство между семейството и училището.

Конкретното съдържание на новия пакет за дисциплината предстои да бъде представено. Засега министърът очерта два принципа - мерките да не се свеждат единствено до наказания и отстраняване на ученици и да има възможност за стимулиране на онези, които променят поведението си.