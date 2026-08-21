Близо 7000 зрелостници влизат на поправителната матура по български

Близо 7000 зрелостници са подали заявления за държавния зрелостен изпит по български език и литература, с който започва сесията август-септември. Матурата ще се проведе в 435 училища, а за организацията са ангажирани над 2600 квестори.

Изпитът започва в 8:30 часа, като учениците трябва да бъдат в училищата поне половин час по-рано. На тази сесия се явяват зрелостници, които не са били допуснати до предишни изпити, пропуснали са ги или са получили слаба оценка.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация ще бъдат на 24 август. Допълнителните матури по желание на учениците са насрочени за 25 август.

Резултатите от изпитите трябва да бъдат обявени до 4 септември.