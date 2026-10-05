Циклон обръща времето у нас. Идат дъжд и студ

Според последните прогнози на европейския модел се очертава развитие на циклон на Балканите около 11–12 октомври, която потенциално може да окаже влияние и върху времето в България, предупредиха от "Метео Балканс".

При настоящия сценарий се очакват валежи от дъжд, по-значителни над Западна България, както и постепенно понижение на температурите. Впоследствие валежната зона може да се разшири и към Източна България, където също са възможни валежи на 11–12 октомври.

Над Южна и Югоизточна България са възможни условия за развитие на отделни гръмотевични процеси. Към този момент прогнозите не показват предпоставки за широко разпространени опасни валежи и сериозен риск от наводнения.

Моделите все още не са единни относно развитието на атмосферната циркулация през следващия период. Американският модел GFS в някои от последните си изчисления прогнозира по-дълбок средиземноморски циклон около 14–15 октомври, който при подобно развитие би могъл да донесе нова валежна обстановка и по-съществено застудяване на Балканите.

Тази прогноза обаче е все още в средносрочния период, поради което е възможно през следващите дни да претърпи значителни промени. Различията между отделните модели също показват, че все още е рано да се правят категорични заключения за времето около 14–15 октомври.

Следващите обновявания на моделите ще покажат дали очертаващата се циклонална обстановка ще се задържи и как точно ще се развие валежният процес над Балканите и България.

