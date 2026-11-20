Окръжният съд в Пловдив трябва да реши днес дали 32-годишният ръководител на крайнодясната организация „Ку Клукс клан - Дивизия Пловдив“ ще остане за постоянно в ареста. Прокуратурата ще внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, след като в началото на седмицата бяха задържани 11 участници в групата. Останалите десет вече са освободени с определени мерки за неотклонение и надзор.

Междувременно разследването продължава, като предстои да се установи дали членове на организацията са участвали в нападения срещу граждани заради техния произход, религия или етническа принадлежност.

Какво предстои в съда

Прокуратурата ще поиска 32-годишният пловдивчанин, сочен за организатор и ръководител на групата, да бъде оставен за постоянно в ареста. Магистратите трябва да преценят дали събраните до момента доказателства обосновават искането за задържане.

Мъжът е безработен и според разследващите е изградил организация със строга йерархия, в която новите членове били приемани чрез ритуали с физическо насилие. Пълнолетните участници плащали по 30 евро членски внос, а непълнолетните - по 15 евро. Все още не е установено за какво са използвани събраните средства.

Другите десет участници са освободени след първоначалните действия на разследващите. За пълнолетните са определени парични гаранции от по 1000 евро, а четиримата ученици на възраст между 16 и 17 години са поставени под надзора на Детска педагогическа стая.

Разследват и възможни нападения

Следващата задача пред полицията и прокуратурата е да проверят информацията за евентуални посегателства, извършени от членове на организацията. Според разследващите има данни за нападения в района на Младежкия хълм в Пловдив, но предстои да бъдат събрани доказателства за конкретните случаи.

Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова посочи, че ръководителят на групата е „проповядвал и подбуждал към дискриминация, насилие, омраза, които са основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и дори сексуална ориентация, като според него дори жените са по-нисши същества от мъжете“.

При проведените в началото на седмицата претърсвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и на два автомобила, са иззети телефони, документи, маски, свастики, знамена и други предмети със символика на крайнодясната организация.

Каква е връзката с убийството на Георги Кузев

Дейността на групата е попаднала в полезрението на службите още през август след появата на видеозапис, свързан с убийството на Георги Кузев. На кадрите един от участниците принуждавал жертвата да се извини на общността на „Ку Клукс клан“ в България.

От прокуратурата обаче подчертаха, че към момента няма категорични доказателства участниците в убийството да са членували в тази организация. Не е установена и връзка с другата крайнодясна група в Пловдив - „Кръв и чест“, срещу която също бяха предприети действия след престъплението.

„След убийството имаше публикация от тях на това, което е станало на Младежкия хълм, и е препратено на членове на организацията, с което са искали да докажат лоялност. Но на този етап нямаме категорични доказателства за членство към която и да е от двете“, заяви наблюдаващият прокурор Костадин Паскалев.

Разследването продължава, а непосредственото решение предстои да бъде взето от Окръжния съд в Пловдив по искането за задържане на 32-годишния ръководител.