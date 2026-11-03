Гняв и сълзи в София! Убийството на кучето изкара стотици на протест

Жестоко убийство на малко домашно куче потресе София и предизвика вълна от гняв и възмущение. Деветгодишният йоркширски териер Кнопо, тежащ едва 3 килограма, загина след силен ритник от мъж по време на разходка в столичния квартал „Кръстова вада“ на 1 ноември.

Над 200 души се събраха на протест пред блока, в който живее предполагаемият извършител, с искане за справедливост и ефективни наказания за насилието над животни. Случаят предизвика още по-силно недоволство след твърденията, че за агресивно поведение на същия човек е имало сигнали още преди фаталното нападение.

Един ритник отне живота на Кнопо

Трагедията се разиграла в неделя вечерта в района на улиците „Ивайло Колев“ и „Ивайло Петров“. По разказа на стопаните между тях и мъжа възникнал спор за разхождането на кучето, след който последвал смъртоносният удар.

Мъжът ритнал с голяма сила дребното животно, което паднало на земята и загинало на място. Нападението е заснето, а кадрите са разпространени в социалните мрежи.

Кнопо е било част от семейството на стопанката си Жана в продължение на девет години. Жената не скри болката си от загубата на домашния любимец, израснал заедно с детето й. „Кнопо е с нас от девет години. Тя е израснала с най-голямата ми дъщеря и за мен е като детенце“, сподели Жана.

Това не е хулиганство, а убийство!

Още вечерта след нападението пред жилищната сграда на мъжа се събраха стотици възмутени граждани. Протестните действия продължиха и на следващата сутрин, когато хората отново настояха извършителят да бъде открит и да понесе наказателна отговорност.

Сред протестиращите бяха представители на организации за защита на животните, които заявиха, че подобни случаи не бива да остават без последствия.

„Това не е хулиганство. Това е убийство. Този човек е опасен за обществото. Той не може да бъде оставен да се разхожда свободно по улиците“, коментира защитникът на животните Явор Гечев.

Той определи случилото се като част от по-голям проблем, свързан с агресията и насилието в обществото. „Ние живеем в едно болно общество, в което агресията и насилието е част от ежедневието ни“, заяви Гечев.

Имало ли е предупреждения преди убийството?

Особено тревожни са твърденията, че същият мъж е проявявал агресия и преди нападението над Кнопо. Според Явор Гечев сигнали за неговото поведение е имало още в петък, два дни преди трагедията.

„Още от петък е имало данни за този човек, че е проявявал агресия и е нападал хора на същото място, но полицията още го издирва. Това престъпление можеше да бъде предотвратено“, заяви той.

Стопанката на убитото куче разказа, че семейството не е знаело за подобни предишни прояви. „Дори не знаехме, че е имало и предишен случай с агресия на този човек“, сподели Жана.

Тя обясни, че до този момент мъжът не е проявявал агресия към тях и нищо не е подсказвало, че може да се стигне до подобно нападение.

Хората искат закони, които действително се спазват

Протестиращите настояват за ефективно прилагане на законодателството за защита на животните. Според тях проблемът не е толкова в липсата на правни разпоредби, колкото в начина, по който институциите реагират при сигнали за насилие.

„Обяснявам го с чувството за безнаказаност на насилниците на животни. Българските закони за защита на животните са добри, но не се спазват. Настояваме те да бъдат спазвани и да няма вратички“, заяви Катерина Стефанова от организацията „Мечо и приятели“.

Защитниците на животните призоваха гражданите да подават сигнали при прояви на агресия и да не подминават случаите на жестокост.

Извършителят все още се издирва

Към момента на съобщената информация мъжът, посочен като извършител на нападението, не е задържан. По случая е образувано досъдебно производство и полицията продължава издирването му.

Протестиращите настояват разследването да установи всички обстоятелства около убийството на Кнопо, включително дали е имало предишни сигнали срещу мъжа и как са реагирали институциите на тях.