Три забрани на 3 ноември! Не правете това, за да не привлечете беди

На 3 ноември Православната църква почита паметта на светите мъченици Акепсим епископ, Йосиф презвитер и Айтал дякон, които загинали за християнската вяра през IV век. Денят е свързан с народни поверия, забрани и обичаи, които според традицията предпазват дома от нещастия и привличат благополучие. Особено внимание се обръща на времето, защото по небето, снега и дърветата предците ни гадаели каква ще бъде предстоящата зима. Вярващите отправят молитви за здраве, закрила на децата и семейно разбирателство.

Трима светци понесли жестоки мъчения за вярата

Светите мъченици Акепсим, Йосиф и Айтал живели през IV век в Персия по време на управлението на цар Шапур II, известен с жестоките гонения срещу християните. Епископ Акепсим ръководел християнската общност в град Наесон и бил обичан заради своя праведен и подвижнически живот.

Когато владетелят наредил преследване на християнското духовенство, Акепсим вече бил на 80 години. От него поискали да се отрече от вярата си и да принесе жертва на огъня и слънцето, но той категорично отказал. Заради непокорството си бил хвърлен в тъмница.

Заедно с него били затворени 70-годишният свещеник Йосиф и дякон Айтал. Тримата прекарали три години в затвора, където били подлагани на мъчения, глад и жажда. Въпреки страданията те не се отказали от християнската си вяра и накрая били екзекутирани.

Какво е забранено на 3 ноември

Народните поверия поставят няколко особени забрани. Смята се, че на 3 ноември човек не бива да се оплаква непрекъснато от живота и съдбата си, защото така привлича още неприятности. Не е добре да се отказват милостиня и помощ на нуждаещите се, тъй като щедростта се свързва с бъдещо благополучие.

Старите вярвания съветват също да не се тръгва на дълъг път, освен ако пътуването не е наложително. Това е народно поверие, а не църковна забрана.

Какво трябва да направим за здраве и благополучие

На празника вярващите отправят молитви към светите мъченици Акепсим, Йосиф и Айтал. Според традицията те търсят духовна подкрепа при семейни затруднения, молят се за здравето на близките си, за възпитанието на децата и за разбирателство в дома.

В миналото 3 ноември бил свързан и с домашния труд. На този ден жените започвали да предат лен и да тъкат, като се подготвяли за дългите зимни месеци. Домакините приготвяли и сладкиши с есенни горски плодове.

Народната традиция насърчава хората да проявяват доброта, да помагат на близките си и да избягват излишните спорове. За особено благоприятни се смятат добрите дела, милосърдието и грижата за семейството.

Пет знака разкриват каква ще бъде зимата

Според старите народни вярвания 3 ноември е ден, в който природата подсказва какво време предстои. Наблюдават се снегът, листата по дърветата, цветът на залеза и звездите по нощното небе.

Ако през нощта падне сняг и той не се стопи до сутринта, се вярва, че пролетта ще дойде рано. Ако дърветата все още не са се освободили от листата си, това предвещава силни зимни студове.

Яркото слънце и безоблачното небе се приемат като знак за предстоящо затопляне. Червеният залез според поверията предсказва мразовито и ясно време през месеца, а обсипаното със звезди нощно небе обещава хубави дни.

В народния календар началото на ноември се свързва с постепенното отстъпление на есента и настъпването на истинските зимни студове.