Какво не бива да правите днес. Празникът на свети Яков идва с поверия

Православната църква почита днес свети апостол Яков, брат Божий - една от най-значимите фигури в ранното християнство. Денят е особено важен и за вярващите, и за народния календар, защото около него са се запазили редица знаци и обичаи. Според традицията това е време, в което хората вече се обръщат към зимата и започват подготовката за студените месеци. С датата са свързани и няколко популярни поверия за неща, които не бива да се правят.

Кой е свети Яков

Свети апостол Яков, брат Божий, е сред най-почитаните мъже на апостолската епоха. Църковната традиция го свързва с най-близкия кръг на първите християни, а името му остава завинаги свързано с Йерусалимската църква, където той става първи епископ. На него се приписва и древната Литургия на свети Яков, която и днес има особено място в православната традиция.

Животът му бил белязан от строга вяра, мъдрост и преданост към Христовото учение. Според преданието той проповядвал смело, въпреки ожесточената съпротива, и приел мъченическа смърт заради вярата си. Затова Църквата го почита като един от големите стълбове на ранното християнство.

Какво не бива да правите днес според поверията

В народните представи денят на свети Яков се приема като граничен момент между есента и зимата. Затова според старите вярвания не е добре да се започват нови важни неща, защото можело да тръгнат трудно и да донесат повече грижи, отколкото успех.

Смятало се още, че не бива да се дават или вземат пари назаем. Народът вярвал, че който даде назаем на този ден, може сам да изпадне в нужда, а който вземе, рискува да изхарчи късмета си. Друго старо правило е да не се работи след залез слънце, защото тогава „есента заспива“ и човек трябва да е приключил с тежкия труд. Тези забрани са част от народната традиция, а не църковни повели.

Яков Дърваря и първият огън за зимата

В някои краища денят е познат и като Яков Дърваря. Името идва от обичая около тази дата хората да започват по-усилено да събират, сушат и прибират дърва за огрев. Подреждали ги в навеси, а в народното съзнание точно тогава идвал моментът за първото по-сериозно палене на печката след есенната мекота.

Традицията показва колко тясно е бил свързан животът на хората с ритъма на природата. Празникът не бил само духовен ден, а и ясен знак, че домът трябва да бъде подготвен за студовете.

Какви знаци за зимата носи денят

Според народните вярвания топъл и слънчев ден вещае по-мека зима с чести затопляния. Ако духа източен или северен вятър, хората очаквали сурови студове и по-тежки мразове.

Гледало се и какво става с дърветата. Ако брезата все още не е окапала, това се приемало като знак, че зимата ще закъснее. Ако листата на липата падат отдолу нагоре, според поверието идва ранна и люта зима. Розовата зора пък се свързвала с вятър и кратко затопляне.

Кой празнува имен ден

На този ден имен ден празнуват Яков, Якова и всички, които носят производни на името. Празникът е добър повод не само за трапеза и поздрави, но и за спомен за един от най-важните апостоли в християнската история.