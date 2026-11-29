На 29 ноември Българската православна църква почита паметта на свети мъченик Парамон и 370-те мъченици, загинали за християнската вяра, свети мъченик Филумен и преподобни Акакий Синайски. Житията им разказват за необикновена духовна сила, търпение и непреклонност пред изпитанията. С деня са свързани и народни поверия за настъпващата зима, благополучието на семейството и съхраняването на късмета в дома.

Светецът, който се опълчил на жестокостта

Свети Парамон живял през III век, по времето на римския император Деций, когато християните били подложени на жестоки преследвания. Управителят на Витиния Акилин наредил стотици вярващи да принесат жертви на езическите божества. Християните отказали да се отрекат от вярата си и били осъдени на смърт.

Станал свидетел на страданията им, Парамон открито се възпротивил на жестокостта на управителя и изповядал християнската си вяра. Заради смелостта си бил заловен и подложен на тежки мъчения. Загинал през 250 г., а църквата съхранява паметта му заедно с тази на останалите 370 мъченици.

Свети Филумен и преподобни Акакий

Свети Филумен бил търговец на жито в град Анкира, днешната турска столица Анкара. По време на гоненията срещу християните при император Аврелиан бил изправен пред местния управител. Въпреки жестоките мъчения отказал да се поклони на езическите идоли и останал верен на Христос до смъртта си през 275 г.

Преподобни Акакий Синайски живял през VI век. Още като млад постъпил в манастир, където негов духовен наставник станал суров и жесток монах. В продължение на девет години Акакий понасял униженията и изпитанията с необикновено търпение. Неговата история е разказана от свети Йоан Лествичник в знаменитото му духовно произведение "Лествица".

Три народни забрани на 29 ноември

Според народните поверия на този ден трябва да се избягват кавгите, обидите и повишаването на тон. Вярвало се, че раздорите могат да донесат неприятности в семейството през зимните месеци.

Друго поверие гласи, че не бива да се дават големи суми пари назаем. Според старото вярване заедно с парите човек може да предаде на друг и част от собствения си късмет.

Не се препоръчвала и работата с остри предмети. В народните представи нараняването на този ден се свързвало с бъдещи несполуки. Тези забрани принадлежат към фолклорните вярвания, а не към църковните предписания.

Каква зима предвещава празникът

В източнославянските народни традиции денят на свети Парамон е свързан с гадаене за зимното време. Вярвало се, че студеният ден предвещава продължителна и мразовита зима, а тихото време обещава спокоен декември.

Лекият снеговалеж вещаел суха и студена зима. Ако дърветата са покрити със скреж, според поверието предстоят силни студове, а бурният вятър предвещава снеговалежи и виелици. Обилният сняг се приемал и като добър знак за реколтата през следващата година.

Какво се слага на трапезата

Празникът се пада в периода на Рождественските пости. На трапезата могат да присъстват боб, леща, ориз, картофи, зеленчукови ястия, туршии, плодове и постна питка. Денят е подходящ за посещение на храм, молитва за здравето на близките и благотворителност.