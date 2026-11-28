Зимата удари с пълна сила редица райони на страната. Обилните снеговалежи и силният вятър предизвикаха аварии по електропреносната мрежа, оставиха населени места без ток и затрудниха движението по пътищата.

Във Врачанска област са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в населени места на територията на общините Криводол, Мездра, Борован и Бяла Слатина.

Сред засегнатите са Осен, Галатин, Криводол, Руска Бела, Крапец, Върбешница, Борован, Добролево, Нивянин, Сираково, Бърдарски геран, Буковец, Тлачене, Соколаре, Комарево и Бъркачево. Аварии са регистрирани и в района на Враца и Врачанския Балкан.

Без електрозахранване са и пет габровски села – Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

В Габрово цялата налична снегопочистваща техника е на терен. Пътищата са заснежени, но проходими, а градският транспорт се движи по график. Осигурен е и достъпът до областната болница.

На прохода Шипка снежната покривка надхвърля 7 сантиметра, а видимостта е силно намалена заради мъглата. В местността Узана снегът вече достига 24 сантиметра, като температурите са около минус 5 градуса.

Усложнена е пътната обстановка и в Русенско, където снеговалежите и намалената видимост затрудняват движението на автомобилите.

Метеоролозите предупреждават, че зимната обстановка ще продължи да се усложнява през следващите часове. В Габровско се очакват нови снеговалежи, виелици и натрупване на снежна покривка до 30 сантиметра. Прогнозите за региона сочат понижение на температурите до минус 14 градуса.

През нощта срещу неделя се очаква дъждът да премине в сняг и в голяма част от Южна България.

Както TrafficNews вече съобщи, за неделя в област Пловдив е обявен оранжев код за снеговалежи и ниски температури.