Военният транспортен самолет "Спартан" е в готовност да излети за Франция, за да прибере тримата българи, пострадали при жестокото нападение на ултраси на "Олимпик" (Марсилия) срещу привърженици на "Левски" в четвъртък вечерта. Военният министър Димитър Стоянов е разпоредил подготовката на полета. Изчаква се единствено разрешението на френските лекари, които трябва да преценят дали състоянието на пострадалите позволява транспортирането им със самолет.

Със сънародниците ни е в постоянен контакт и здравният министър Катя Ивкова. По информация на Министерството на външните работи един от българите е настанен в реанимация с травма на главата. Той е в съзнание и контактен. Вторият е с по-лека травма и е предпочел да остане под лекарско наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан. Третият е негов придружител и не се нуждае от болнично лечение.

Така държавата се включва в прибирането на българите след една от най-грозните прояви на футболно насилие в европейските турнири. Нападението в Марсилия предизвика дипломатически реакции, стигна до френския президент Еманюел Макрон и доведе до безпрецедентно единодушие в българския парламент.

Кървавата засада започнала още преди мача

Ужасът за българските привърженици на "Левски" започва още преди първия съдийски сигнал на срещата от Лига Европа между "Олимпик" и "Левски" на стадион "Стад Велодром". Напрежението в Марсилия обаче се натрупва още от предишната вечер.

По разкази на пострадали и очевидци българи са били издирвани и провокирани из различни части на града. Според информация на NOVA нападатели са обикаляли, за да откриват привърженици на "Левски", а някои от тях са били разпознавани и по хотелите си. В телевизионния репортаж се появи и твърдение, че шофьори на автомобили, поръчани чрез приложение за превоз, са споделяли местоположението на българските фенове в групи на привърженици на "Марсилия".

При едно от нападенията българи са били причакани от хора с палки и ножове. Йордан Трифонов разказа, че нападателите ги питали от кой отбор са и дали са българи. След като се опитали да избегнат конфликта, групата била атакувана. Самият той получил няколко удара по главата.

Истинският погром обаче се разиграва на стадиона. Около 8-10 минути преди началото на срещата между 200 и 300 маскирани привърженици на домакините се насочват към секторите, в които са настанени българите. Част от нападателите са свързвани с крайната фенска групировка Commando Ultra 84.

Според свидетелства на очевидци нападателите са носели бухалки, метални и дървени пръти, палки, сигнални ракети и други пиротехнически средства. Съобщава се и за ножове. Атакувани са както привърженици на "Левски", така и представители на официалната делегация на клуба.

Специалните пратеници на NOVA в Марсилия съобщиха за сериозно забавяне на медицинската помощ. Според техните сведения линейката за най-тежко пострадалия българин е пристигнала с повече от 40 минути закъснение. Полицията също се намесила със закъснение, а непосредствено след инцидента нямало задържани.

По данни на френските власти 11 български граждани са пострадали. Петима са били откарани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място.

Защо мачът не беше прекратен?

Един от най-големите въпроси след погрома е защо срещата изобщо започва и защо не е прекратена след случилото се.

Въпреки сцените на насилие двубоят започва по програма. Според разказите на българските очевидци играчите на "Левски" са станали свидетели на безредиците още по време на химна.

На полувремето е проведена среща между представители на двата клуба, полицията и делегата на УЕФА. Решението е мачът да продължи. От "Левски" обясниха впоследствие, че прекратяването можело да доведе до допълнителна ескалация и да изложи привържениците на още по-голям риск.

Това обяснение обаче не успокои феновете. Привържениците на "сините" отправиха остри критики към ръководството на клуба и настояха за отговори защо футболистите са излезли на терена след нападението и какви гаранции са били осигурени за безопасността на българите.

След края на срещата феновете на "Левски" останали около два часа в гостуващия сектор, докато привържениците на домакините напуснат стадиона. Едва след това били изведени с полицейски ескорт.

Самият мач завърши с победа 1:0 за "Олимпик" след гол на Амин Гуири от дузпа в 27-ата минута. Спортният резултат обаче остана напълно засенчен от насилието.

Макрон: Няма да остане ненаказано

Нападението предизвика реакция на най-високо държавно ниво. Българският президент Илияна Йотова първа остро осъди бруталната агресия. Същата нощ премиерът Румен Радев се обади на френския президент Еманюел Макрон, който осъди категорично насилието срещу българските привърженици.

Макрон уверил, че извършеното няма да остане без последствия. От Елисейския дворец определиха случилото се като актове на насилие, насочени срещу български фенове. На следващия ден българският парламент излезе с единодушна декларация срещу насилието.

УЕФА започва проверка

Френският клуб "Олимпик" заяви, че осъжда инцидентите и работи с компетентните органи за изясняване на обстоятелствата. Треньорът на домакините Бруно Женезио определи случилото се като изключително неприятно.

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес също изрази съжаление за насилието и подкрепа към пострадалите привърженици.

Френските власти разследват нападението.

УЕФА също започна процедура по изясняване на инцидентите. Организацията трябва да провери как е била гарантирана сигурността на гостуващите привърженици и какви действия са предприети от организаторите на срещата.

Докато институциите търсят отговорност за случилото се, за тримата българи в болницата най-важното е лекарите да дадат разрешение за пътуване. Българската държава вече е готова да изпрати "Спартан", за да ги прибере у дома.