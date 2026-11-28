Трима българи остават в болница след нападението над фенове на „Левски” на стадиона в Марсилия. Военният самолет „Спартан” е в пълна готовност да ги прибере, когато това е възможно, съобщиха пред NOVA от българското правителство. Разпореждането е на военния министър.

При всички положения и двата клуба ще бъдат наказани. Вероятно последиците за „Олимпик“ ще бъдат по-тежки.

Очаква се лекарите в Марсилия да потвърдят дали състоянието на българите позволява да летят със самолет преди „Спартан”-ът да тръгне. С пострадалите в постоянен контакт е и здравният министър Катя Ивкова.

Рано тази сутрин у нас пристигнаха още българи, станали свидетели на агресията.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана”, разказа един от прибралите се фенове.

Какви санкции заплашват Олимпик (Марсилия)

Отрича да е имало провокация, смята, че така френските медии искат да оправдаят случилото се.

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“”, разказва още мъжът.

Очаква домакините на мача да бъдат наказани. „Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва”, казва мъжът.

Гледката е била страшна, сподели друг фен

. „Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас”, казва мъжът.

Все още има и почитатели на „Левски“, които се намират в Марсилия. Някои от тях не са успели да се сдобият с билети във фенския сектор с българските почитатели, така че са изгледали мача сред трибуните, заобиколени от френски привърженици.

„Важно е да се отбележи, че ние бяхме в така по-семейна атмосфера там, където седяхме. Имаше доста деца, имаше доста родители. Ние не сме се почувствали по някакъв начин застрашени. Не мога да твърдя дали хората около нас знаеха, че сме от България, или не. Ние, разбира се, по някакъв начин не сме и показали някаква пристрастност спрямо развитието на мача.

Но нещо, което не ми хареса, беше, когато всички тези действия се случваха зад нас – не усетих хората около нас по някакъв начин да се възмущават, а по-скоро даже чувах одобрителни възгласи на стрелбата с ракети”, казва свидетел.

Състоянието на пострадалите

Състоянието на фенове, които все още са хоспитализирани, е стабилно. Лекарите днес ще обсъждат дали състоянието на пострадалия Виторио позволява той да бъде изписан.

Приятелката му Богомила пък сподели с NOVA, че притесненията ѝ са какво ще се случи, след като ги изпишат от болницата. Виторио е с мозъчен кръвоизлив и с черепно-мозъчна травма, и не е много сигурно, че лекарите ще разрешат той да пътува със самолет.

Още един български гражданин е в същата болница. За неговата самоличност се знае по-малко. Той е контактен.

Викторио и Богомила са получили уверение, че той е добре,

но при опитите да разговарят директно с него от болницата не са им разрешили.

Във Франция, продължава да се обсъжда много темата за провокациите от страна на българските фенове и защо се стигна до тази ескалация на напрежението. Много френски медии и футболни общественици коментират непристойните нацистки жестове и маймунски крясъци от страна на българските фенове. Според френската страна това е една от причините, която е провокирала доста грозното и грубо отношение от страна на феновете на Марсилия.

Още вчера прокуратурата в Марсилия започна две паралелни различни

съдебни процедури – едната срещу марсилските фенове, като се подчертава, че именно те са започнали първи атаките, и една срещу българските.

От „Олимпик” (Марсилия) са подали две жалби срещу неизвестни извършители – едната за подбуждане към дискриминация, другата - за групово насилие.