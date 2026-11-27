Вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал спешен разговор с френския си колега заради случая в Марсилия от снощи, при който на мача с „Левски“ бяха бити фенове на отбора.

Демерджиев каза, че иска да получи уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания.

„Очаквам своевременен отговор от френската страна. Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и през задграничния представител на МВР във Франция“, добави вътрешният министър.

"Стандарт" припомня, че 11 българи пострадаха при жестокото нападение над привържениците на "Левски" на стадион "Велодром" в Марсилия. Петима от тях са били откарани в болница, но по последна информация на българското консулство в Лион нито един наш сънародник не остава в лечебно заведение. След тежката нощ, изпълнена с тревога за съдбата на нападнатите българи, дипломатическата ни мисия продължава да проверява всеки постъпил сигнал. Това съобщи генералният консул на България в Лион Надя Ванева пред Нова телевизия.

Президентът Илияна Йотова първа реагира, осъждайки нападението над българите още снощи. Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията над български футболни привърженици в Марсилия и да потърсят отговорност от извършителите. Държавният глава настоя и УЕФА да провери как е била гарантирана безопасността на българските фенове на стадиона.

Също снощи премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението над български граждани преди футболния мач на „Левски“ в Марсилия. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа.