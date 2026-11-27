Необичаен обрат беляза завръщането на Благомир Коцев на кметския пост във Варна. След като вчера съдът спря предварителното изпълнение на решението за отстраняването му, тази сутрин градоначалникът трябваше да даде пресконференция в сградата на общината. Вместо това сигнал за бомба наложи евакуация на администрацията, а Коцев и журналистите се озоваха на открито.

От кметския кабинет на открито

Сигналът е постъпил около 9 часа сутринта, само половин час преди обявения брифинг на варненския кмет. От Областната дирекция на МВР потвърдиха пред Радио Варна, че е започнала проверка на сградата и извеждане на служителите. Към момента на първоначалното съобщение полицията не разполага с данни за наличието на взривно устройство.

Това не е първият подобен случай във варненската община през последните месеци. На 5 октомври сигнал за бомба блокира административното обслужване на гражданите за близо два часа. Тогава също се наложи евакуация на всички служители и посетители.

Коцев заговори за конфликтите в общината

След преместването на брифинга навън Благомир Коцев коментира съдебното определение, което му позволява отново да изпълнява кметските си функции. Той определи случилото се като естествено развитие на казуса и заяви, че съдът изпълнява задълженията си да защитава правото и демокрацията.

Коцев отново постави въпроса за конфликтите между него и Общинския съвет. Според градоначалника в местния парламент има сериозно разделение, интересите на обикновените граждани не са достатъчно представени, а отговорността се стоварва върху кмета.

Съдебната битка далеч не е приключила

Административният съд във Варна спря на 26 ноември предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия от 23 ноември за предсрочно прекратяване на пълномощията на Коцев. Магистратите мотивираха определението си с необходимостта да бъдат защитени и правата на гражданите, избрали градоначалника, до произнасянето по законосъобразността на неговото отстраняване.

Съдът все още не се е произнесъл по съществото на спора. Самото определение за спиране на предварителното изпълнение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.