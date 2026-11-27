Комисията за защита на потребителите започва проверки на коледните базари в цялата страна. Инспекторите ще следят за необосновано поскъпване, като сравняват цените на предлаганите продукти с тези от края на миналата година. Специално внимание ще бъде отделено на безопасността на детските атракции, играчките и произхода на храните. Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова в "Денят започва" по БНТ, като предупреди и за редица капани пред потребителите по време на Черния петък.

Коледните атракции под специален контрол

"Ще започнем проверки на коледните базари. Това, което ще проверяваме, е отразяването на цените, етикетирането, произходът на храните - дали не се предлагат продукти, които не са произведени в Европейския съюз или в България, или имат вредни съставки. Но най-вече ще следим безопасността на всички стоки, които се предлагат за деца, както и на коледните атракции. Имаше доста нещастни случаи в цялата страна, свързани с такива детски площадки", обясни Манолова.

Съгласно публикуваните от КЗП изисквания за безопасност при предоставянето на услуги в детски центрове и площадки за игра търговците трябва да поставят на видно място подробни инструкции и предупреждения за безопасното използване на съоръженията. Комисията ще продължи и проверките за високите надценки в хранителните вериги.

"Докато не постигнем крайната цел - европейски надценки на основните продукти, а именно не 125%, а 25%, от КЗП и от другите институции просто няма да се откажем. Битката продължава", категорична бе Манолова.

Търговци фантоми дебнат на Черния петък

През целия ноември инспекторите на комисията проверяват онлайн магазини за подвеждащи намаления и измамни практики. Особено опасни са сайтовете, които се появяват непосредствено преди големите търговски кампании, привличат клиенти с огромни отстъпки и след няколко седмици изчезват.

"Не пазарувайте емоционално, само защото има рекламирано огромно намаление. Отворете си очите на четири, особено при онлайн търговията. Ако за първи път пазарувате от определен сайт, проверете кой е търговецът, има ли посочени контакти, телефон, имейл адрес, има ли процедура за връщане на стоките и за рекламации. Дори се обадете на телефона, за да видите дали е истински", посъветва Манолова.

Тя призова потребителите да проверяват съдържанието на пратките, преди да платят наложения платеж, когато е предвидена възможност за преглед. При съмнения за измама или нарушение гражданите могат да подават сигнали в офисите на КЗП, чрез интернет страницата и мобилното приложение на комисията, по пощата или по телефона.

Колективен иск срещу "Топлофикация София"

КЗП ще настоява всички столичани, останали без отопление, да получат компенсации, отразени още във фактурите им за ноември. Манолова отправи остри критики към ръководството на дружеството и оспори позицията на столичния кмет Васил Терзиев за проблемите в комуникацията с потребителите.

"Очевидно това ръководство на "Топлофикация София" не може да се справи. Аз няма как да съм съгласна с изявлението на кмета Терзиев, че проблемът е само комуникационен. Да, важно е хората да знаят кога ще имат топла вода и парно, но по-важно е да ги имат, а не просто да им бъде посочена някаква дата", заяви председателят на КЗП.

Манолова припомни, че в столицата има сгради, които са без топла вода още от август. Тя настоя ръководството на дружеството, Столичната община и КЕВР да се срещнат с протестиращите граждани и да бъде проверено изпълнението на лицензионните задължения.

"Предупредили сме ръководството на "Топлофикация" да начисли неустойки на всички потребители, които са оставени без парно, като компенсации. Тези неустойки са в размер на цената на топлинната енергия, която хората е трябвало да получат, ако са имали парно, за всеки конкретен ден", обясни Манолова. Ако компенсациите не бъдат отразени във фактурите, комисията е готова да заведе колективен иск.

Продават имоти за неплатени сметки за парно

Председателят на КЗП се обяви категорично против евентуална концесия на столичното топлофикационно дружество и предупреди общинските съветници да не вземат генерални решения за бъдещето му в края на своя мандат. Според нея съществува опасност натрупаните задължения на дружеството, които тя оцени на 1,2 млрд. евро, да бъдат прехвърлени като финансова тежест върху потребителите.

Манолова разкри и случаи от своята приемна, при които граждани са загубили недвижими имоти заради задължения към "Топлофикация". Става дума за продаден апартамент в столичния квартал "Люлин" и парцел от два декара и половина в Горни Богров.

"Жената от Люлин се е отказала от парното, но сметката, която е набъбнала след това, е за период от 2016-2018 г. при съдия изпълнител за 164 лева. Човекът, на когото са продали имота, дължи сметка на "Топлофикация" от 2006-2008 година. Освен всичко друго, това са суми, които са погасени по давност", заяви Манолова. Тя постави въпроса и за използването на колекторски фирми и частни съдебни изпълнители от топлофикационните дружества, мобилните оператори и ВиК предприятията.

Нова заплаха за сметките от 1 януари

КЗП настоява да бъде отложен срокът за задължителната подмяна на топломерите и водомерите за топла вода с уреди за дистанционно отчитане. Според постъпилите в комисията сигнали доставчиците не разполагат с достатъчно устройства, а за част от потребителите монтажът е насрочен чак за февруари и март.

"По сега действащото законодателство всички, чиито уреди - топломери и водомери за топла вода - не бъдат подменени с дистанционни до 1 януари, ще плащат на максимална стойност и топлата вода, и парното", предупреди Манолова. По думите й разходите за задължителната подмяна възлизат средно на 300 евро.

Председателят на КЗП вече е изпратила предложение за законодателни промени до парламентарната енергийна комисия и министъра на енергетиката. Тя настоява и за премахване на топлинните счетоводители като отделни посредници между потребителите и "Топлофикация".

"Услугата, която предоставят на столичани и която след последното увеличение вече се измерва с около 40 милиона лева годишно, може да бъде извършвана от "Топлофикация", а на хората да им бъдат спестени тези сметки", заяви Манолова.