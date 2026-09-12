Шефката на КЗП с важно изявление за тока. Съвет към потребителите
КЗП има правомощия да завежда колективни искове за преустановяване или забрана на практики, които нарушават колективните интереси на потребителите
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КЗП има правомощия да завежда колективни искове за преустановяване или забрана на практики, които нарушават колективните интереси на потребителите
Иван Ангелов завежда дело
Софийският градски съд (СГС) отхвърли исковете за 30 000 лева
Мярката ще стане закон в рамките на следващите две години
Антикорупционната комисия внася исковете в съда
Общината търси безлихвен заем, за да може да изплати искове след трагедията през 2012 г
Скандалът около сделката с терена на Царските конюшни в София продължава да набира скорост.След сигнал на БСП миналата седмица стана ясно, че преди дв...
Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган оттегли съдебни искове срещу лидери на опозицията. Исковете са били за изплащане на финансови компенсации з...
България ще предяви финансови искове пред ЕС заради блокадата на гръцките фермери. Това заяви в Пловдив министърът на икономиката Божидар Лукарски, ци...