„Кауфланд“ отстрани Михаил Петров след скандала. Извини се на държавата

Големият скандал между „Кауфланд България“ и държавата доведе до светкавична смяна на върха на търговската верига. Михаил Петров напуска незабавно поста председател на Управителния съвет след изказванията си, в които сравни евентуални финансови проблеми на компанията с фалита на КТБ. Германското ръководство на „Кауфланд“ категорично се разграничи от думите му и поднесе официални извинения на българските граждани и институции. Начело на компанията застава Петя Владимирова, която има близо 20 години опит в корпоративната група.

Германското ръководство: Извиняваме се на България

Решението беше обявено официално от „Кауфланд България“ в петък, 13 ноември, само ден след като изявленията на Михаил Петров предизвикаха остра реакция от правителството, парламента и Комисията за защита на конкуренцията.

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

„Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, подчерта Шуман.

Компанията обясни, че преструктурирането на ръководството е пряк отговор на обществения дебат около производството на КЗК и последвалите публични изявления.

Как избухна скандалът с КТБ

Повод за напрежението станаха наложените от Комисията за защита на конкуренцията три санкции на „Кауфланд България“ на обща стойност 75,65 милиона евро за установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо български производители и доставчици.

На форум на Сдружението за модерна търговия в четвъртък Михаил Петров отхвърли обвиненията и предупреди за тежки последици, ако компанията изпадне във финансови затруднения.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз“, заяви той.

Думите му предизвикаха незабавна реакция от управляващите. От „Прогресивна България“ обявиха, че никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона в защита на гражданите. Министърът на икономиката Александър Пулев определи тона на Петров като арогантен, а КЗК предупреди, че публичните внушения за изхода от бъдещ съдебен спор могат да бъдат възприети като натиск върху правосъдието.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов дори поиска намесата на прокуратурата и призова за бойкот на търговската верига. Само ден след тези реакции германското ръководство обяви раздялата с Михаил Петров.

Петя Владимирова поема управлението

Новият председател на Управителния съвет на „Кауфланд България“ е Петя Владимирова, досегашен член на ръководството и директор на дирекция „Централни отдели“.

„Много се радваме, че в лицето на Петя Владимирова начело на Kaufland България застава опитен ръководител. Тя притежава ясен фокус върху стабилността, приемствеността и надеждността“, заяви Франк Шуман.

Владимирова е част от корпоративната група от август 2007 г. За близо две десетилетия тя е заемала различни ръководни позиции в направленията „Продажби“ и „Експанзия“ и има съществен принос за развитието на веригата в България.

Въпреки смяната на ръководството компанията няма да отстъпи от позицията си по спора с КЗК. „Кауфланд България“ продължава категорично да отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и ще защитава интересите си пред компетентните съдилища.

От веригата подчертават, че запазват ангажиментите си към своите служители, клиенти и доставчици, сред които са множество български производители, и заявяват готовност за конструктивен диалог с институциите.