Аня Пенчева подлудява богаташ
С Георги Мамалев, Михаил Петров и компания излизат в Античния театър с "Аз плащам" навръх 4 юли
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С Георги Мамалев, Михаил Петров и компания излизат в Античния театър с "Аз плащам" навръх 4 юли
Актьорът режисьор празнува 50 години в академичната трупа с „Един безумен ден“
Бляскавият спектакъл на Михаил Петров очаква овации на 13 май
Английската комедия с режисьор Михаил Петров е глътка свеж въздух в драмите на деня
Мюзикълът изригва на 29 август под небето на Пловдив
То отиде при неговия брат Михаил Петров
Младата актриса Вероника Янакиева ще бъде на сцената с нова спортна количка
Топ актьорът празнува юбилей в Народния
Между двамата братя обаче съществуваше жестока и непримирима вражда
Актьорът от трупата на Народния театър празнува с пет представления през октомври
София. Единият от двамата българи, задържани у нас след акцията на ФБР и ДАНС за измами с банкови карти, бе освободен от Софийския градски съд под дом...