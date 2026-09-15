Нов човек начело на Kaufland България

Промяна настъпва в ръководството на Kaufland България. Михаил Петров ще наследи Иван Чернев на поста главен изпълнителен директор на компанията у нас.

След осем години успешна работа в България Иван Чернев се мести в Германия, където ще заеме поста главен изпълнителен директор на Kaufland Германия. 43-годишният мениджър наследява Щефан Хопе, който се оттегля от поста си с незабавен ефект и ще напусне компанията.

Наследникът на Чернев в България - Михаил Петров, е на 52 години и в момента е изпълнителен директор на Schwarz Digits България. Той познава отлично бизнеса на Kaufland у нас, тъй като дълги години е заемал поста финансов директор на компанията.

Иван Чернев е част от Kaufland повече от 20 години и има богат международен управленски опит. През този период е заемал различни ключови позиции в редица държави в рамките на компанията.

Той има ключова роля и в развитието на бизнеса на Kaufland в България. Със стратегическа визия, последователност и силен управленски подход Чернев успешно развива дейността на компанията у нас, включително в периоди на сериозни икономически и социални предизвикателства.