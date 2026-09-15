Шок на колонките. Горивата тръгнаха рязко нагоре

Нова неприятна изненада посреща българските шофьори на бензиностанциите. Средната цена на дизела за първи път достигна 1,90 евро за литър, а на отделни обекти вече е и над тази граница. Само за седмица горивото е поскъпнало с 4 евроцента, показват данните на платформата „Фюело“. Ударът не е само при дизела - нагоре вървят бензинът, пропан-бутанът и метанът, а новото поскъпване на петрола над 100 долара за барел създава допълнително напрежение.

Дизелът удари 1,90 евро

Само преди седмица, на 8 септември, средната цена на дизеловото гориво е била 1,86 евро за литър. Сега вече достига 1,90 евро, което означава увеличение с 4 евроцента само за седем дни.

Още по-осезаемо изглежда движението, ако се погледне месец назад. За този период дизелът е поскъпнал с 6,74%.

На годишна база разликата е още по-сериозна - цената е с 54,84% по-висока.

За автомобил с 50-литров резервоар зареждането на дизел при средна цена от 1,90 евро вече излиза 95 евро. Само увеличението от 4 евроцента за седмица добавя още 2 евро към едно пълно зареждане.

И бензинът настъпва

Най-масовият бензин А95 също поскъпва чувствително. За един месец средната му цена е нараснала с 10 евроцента за литър - от 1,55 на 1,65 евро.

Това представлява увеличение с 6,45% само за месец. При 50-литров резервоар разликата вече е 5 евро при едно пълно зареждане.

На годишна база поскъпването на А95 достига 33,35%.

Така тенденцията вече не може да бъде обяснена с движение само при един вид гориво. Данните на „Фюело“ показват покачване при всички основни горива, използвани масово в страната.

Газта и метанът също не дават отдих

Пропан-бутанът, който дълго време оставаше предпочитан вариант за шофьорите, търсещи по-ниски разходи, също върви нагоре.

За месец средната му цена се е увеличила от 0,65 на 0,68 евро за литър. Това са 3 евроцента или 4,62% поскъпване.

Спрямо година по-рано пропан-бутанът вече е с 23,14% по-скъп.

Подобна е ситуацията и при метана. Средната му цена е нараснала от 1,30 на 1,39 евро за килограм - увеличение с 9 евроцента или 6,92% само за месец.

На годишна база метанът е поскъпнал с 23,57%.

Така независимо дали автомобилът е на дизел, бензин, газ или метан, тенденцията в момента е една и съща - разходът за гориво се увеличава.

Петролът вече е над 100 долара

Натискът върху бензиностанциите идва в момент, когато и световният петролен пазар е силно разтърсен от войната в Близкия изток.

БТА припомня, че двата основни референтни сорта петрол преминаха значително над границата от 100 долара за барел заради опасенията за доставките след новата ескалация в региона.

Поскъпването продължи и в азиатската търговия. Ройтерс съобщи, че петролът сорт Брент се движи около 107 долара за барел, а американският лек суров петрол остава над 102 долара. Причината са новите атаки срещу саудитската енергийна инфраструктура и прекъсването на ключовия петролопровод Изток-Запад.

Съоръжението е особено важно, защото позволява на Саудитска Арабия да заобикаля Ормузкия проток и през последния период е пренасяло около 4 млн. барела дневно - приблизително 4% от световното петролно предлагане. Именно затова продължително прекъсване може да засили допълнително натиска върху цените.

Ормуз остава голямата опасност

Към проблемите със саудитския петролопровод се добавя и несигурността около Ормузкия проток - една от най-важните транспортни артерии за световната енергетика.

Ройтерс съобщава за рязък спад на корабния трафик през протока на фона на военните действия и новите атаки. Преди войната оттам са преминавали средно около 125 търговски кораба дневно, докато в един от последните дни са отчетени едва четири плавателни съда, превозващи суровини.

Именно развитието в Близкия изток сега ще бъде един от основните фактори за това накъде ще тръгнат цените на горивата и у нас. Ако петролът остане трайно над 100 долара и проблемите с доставките се задълбочат, натискът върху цените по бензиностанциите едва ли ще изчезне бързо.